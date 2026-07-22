Kupujesz dom na wsi lub w mieście? Bez tego specjalnego podpisu nic nie zrobisz

Nowy projekt "lex rolnik" może wprowadzić obowiązek formalnej akceptacji uciążliwości rolniczych (np. hałas, zapachy) przy zakupie domu.

Kupujący będzie musiał oświadczyć u notariusza, że jest świadomy i akceptuje potencjalne zakłócenia wynikające z sąsiedztwa działalności rolniczej.

Obowiązek ten dotyczyć będzie tylko nieruchomości leżących na terenach przeznaczonych pod rolnictwo w miejscowych planach zagospodarowania.

Projekt budzi kontrowersje wśród notariuszy z powodu wzrostu biurokracji i kosztów, a także wątpliwości co do jego skuteczności w ograniczaniu sporów.

Nowy obowiązek przy zakupie domu

Osoby planujące zakup domu mogą zostać objęte nowym obowiązkiem wynikającym z przygotowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa ustawy określanej jako „lex rolnik”. Celem projektowanych przepisów jest ograniczenie sporów i pozwów kierowanych przeciwko rolnikom z powodu typowych skutków prowadzenia działalności rolniczej, takich jak hałas, zapachy, zwiększony ruch maszyn czy wykonywanie prac polowych.

Jeżeli projekt wejdzie w życie, o tym, czy obowiązek obejmie konkretną nieruchomość, będą decydowały zapisy zawarte w dokumentach planistycznych. Osoby kupujące dom będą składały specjalne oświadczenie u notariusza o treści:

"Nabywca oświadcza, że jest świadomy, że na nieruchomościach sąsiednich jest prowadzona lub może być prowadzona działalność rolnicza, a w związku z tym mogą występować zwykłe następstwa prowadzenia działalności rolniczej, w szczególności hałas, zapachy, zwiększony ruch pojazdów i maszyn rolniczych oraz wykonywanie prac polowych, mogące powodować okresowe zakłócenia korzystania z nabywanej nieruchomości. Nabywca oświadcza ponadto, że powyższe okoliczności są mu znane i akceptowane."

Oświadczenie u notariusza budzi kontrowersje

Projekt spotkał się z krytyką środowiska notarialnego. Zdaniem notariuszy nowe przepisy oznaczają znaczne zwiększenie liczby formalności i rozbudowę biurokracji. Obawy dotyczą również dodatkowych kosztów oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie każdej transakcji.

Jak zwraca uwagę „Dziennik Gazeta Prawna”, obecnie notariusz podczas sprzedaży nieruchomości weryfikuje przede wszystkim stan prawny sprzedawanej działki. Po zmianach konieczne byłoby także sprawdzanie sytuacji wszystkich nieruchomości znajdujących się w tym samym obrębie ewidencyjnym, który może obejmować nawet całą wieś.

Lex rolnik a skuteczność nowych przepisów

Wątpliwości budzi również praktyczna skuteczność projektowanego rozwiązania. Oświadczenie miałoby składać wyłącznie kupujący, tymczasem właścicielem nieruchomości można zostać także w wyniku dziedziczenia lub innych form nabycia. Oznacza to, że kolejni właściciele nie byliby związani treścią dokumentu podpisanego wcześniej przez poprzedniego nabywcę. To, zdaniem krytyków projektu, podważa skuteczność proponowanych przepisów i może prowadzić do kolejnych sporów zamiast ich ograniczenia.

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