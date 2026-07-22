Polacy zaskoczyli: sprzedaż detaliczna w czerwcu 2026 r. wzrosła o imponujące 6,2% rok do roku, znacznie przewyższając prognozy ekonomistów.

Największy wzrost odnotowano w kategoriach mebli, RTV/AGD (aż 14,8%), a także samochodów i paliw, co świadczy o inwestycjach w dom i transport.

Ożywienie to nie jednorazowy skok – sprzedaż rośnie także miesiąc do miesiąca, sygnalizując stabilny trend poprawy nastrojów konsumenckich.

Te pozytywne dane to silny sygnał dla polskiej gospodarki, wskazujący na znacznie lepszą kondycję i siłę nabywczą Polaków.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które zaskoczyły rynek. Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2026 roku wzrosła w cenach stałych o 6,2 proc. w porównaniu do zeszłego roku. To wynik znacznie lepszy, niż spodziewali się analitycy. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes prognozowali wzrost na poziomie 5,1 proc. Różnica jest więc spora i pokazuje, że nastroje konsumentów są lepsze, niż zakładały modele.

Zaskakujący wzrost sprzedaży. Polacy kupują chętniej, niż myśleli ekonomiści

Wzrost o 6,2 proc. rok do roku to nie jedyna dobra wiadomość. W porównaniu do maja tego roku sprzedaż również poszła w górę, tym razem o 1,4 proc. To ważne, bo pokazuje, że ożywienie nie jest jednorazowym skokiem, a raczej stabilnym trendem. Gdy spojrzymy na sprzedaż w cenach bieżących, czyli tych, które widzimy na metkach w sklepach, wzrost jest jeszcze wyższy i wynosi 6,8 proc. rok do roku. Tu również ekonomiści nie doszacowali siły konsumentów, bo ich konsensus wynosił 6,0 proc.

Co Polacy kupują najchętniej? Te kategorie to prawdziwy hit

Gdzie Polacy zostawili najwięcej pieniędzy? Najnowsze dane GUS pokazują, że prawdziwy szał zakupów dotyczył wyposażenia domów. Sprzedaż w kategorii „meble, RTV, AGD” wystrzeliła aż o 14,8 proc. w ciągu roku. To absolutny lider zestawienia i sygnał, że chętnie inwestujemy w remonty i poprawę komfortu życia. Niewiele gorzej wypadły salony samochodowe. Polacy kupili o 9,6 proc. więcej pojazdów niż rok temu. Chętniej tankowaliśmy też nasze auta – sprzedaż paliw wzrosła o 9,0 proc.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych kategorii prezentuje poniższa tabela:

Kategoria Dynamika rdr (czerwiec) Dynamika mdm (czerwiec) Ogółem 6,2% 1,4% Pojazdy mechaniczne 9,6% 3,2% Paliwa 9,0% 1,4% Żywność, napoje, wyroby tytoniowe 1,7% 1,1% Leki, kosmetyki 10,2% -2,4% Odzież, obuwie 3,3% 5,0% Meble, AGD, RTV 14,8% 0,6% Prasa, książki 3,0% -1,3% Pozostałe 9,9% 0,2%

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