Pieniądze na fundacje ojca Rydzyka

"– Bardzo prosimy o pomoc. Jeżeli tych ofiar będzie mniej, to mniej będziemy mogli uczynić dobra – mówił o. Tadeusz Rydzyk w spocie, który w marcu wyemitowała Telewizja Trwam. Zaapelował wówczas o wsparcie dla Fundacji Nasza Przyszłość, w której jest przewodniczącym rady fundacji" - podaje "Rzeczpospolita". Wiele fundacji w Polsce korzysta ze wsparcia pochodzącego z PIT-ów Polaków. W tym roku można było przeznaczyć na organizację pożytku publicznego 1,5 proc. podatku. Okazało się jednak, że po zmianach podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład spora grupa Polaków nie miała możliwości przekazania odpowiednich sum na wybrane przez siebie organizacje, fundacje. Dlaczego? "Rzeczpospolita" zauważa, że chodzi głównie o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz zmniejszenie podstawowej stawki PIT z 17 do 12 proc. A nie jest tajemnicą, że w grupie tej i również w grupie wpierającej działania ojca Rydzyka i związanych z nim fundacji są emeryci i renciści, którzy to przez Polski Ład ze względu na niskie emerytury i renty zostali zwolnieni z podatku, więc nie mieli od czego odpisać 1,5 proc. na rzecz OPP. Po zmianach w Polskim Ładzie wyszło na to, że największe szanse na spore wpływy z odpisu podatkowego mają OPP wspierane przez osoby z wyższymi dochodami.

Jak podaje "Rzeczpospolita" według sprawozdania merytorycznego Fundacja Nasza Przyszłość udziela pomocy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, m.in. na zakup pomocy naukowych, a także prowadzi prywatne liceum i szkołę podstawową w Szczecinku. Fundacja nie jest tak znana jak Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam, ale w odróżnieniu od niej ma status OPP (organizacji pożytku publicznego), co pozwala sięgać po 1,5 proc. z podatków. Jak podaje "Rzeczpospolita" najwidoczniej apele ojca Tadeusza Rydzyka nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bo do fundacji spłynęło o wiele mniej pieniędzy niż w poprzednim roku.

Lista OPP Ministerstwa Finansów

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w sumie za ubiegły rok podatkowy OPP otrzymały ponad 1,5 mld zł. W tegorocznym rankingu pod względem wysokości wsparcia z tytułu 1,5 proc. podatku Fundacja Nasza Przyszłość zajęła 51. lokatę z sumą 3,8 mln zł. Dla porównania przed rokiem zajmowała 24. miejsce z uzyskaną kwotą 4,9 mln zł. Podobne wpływy, sięgające 5 mln zł, miała w latach poprzednich.

