Rynek aut w końcu się ustabilizuje? Optymistyczne dane za 2023 rok

Rynek motoryzacyjny powiązany z gospodarką. Pojawia się optymizm wśród konsumentów

- Sytuacja na rynku motoryzacyjnym jest bezpośrednio powiązana z kondycją całej gospodarki. Wskaźniki makroekonomiczne pozwalają na optymizm w zakresie prognoz i wyraźniej niż w poprzednich latach rysują najbliższą przyszłość rynku motoryzacyjnego. Jedną z najważniejszych i najbardziej zauważalnych zmian dla całej gospodarki roku 2023 był spadek poziomu inflacji, który w grudniu 2023 roku był najniższy od początku 2022 roku - czytamy w raporcie OTOMOTO Insights.

W raporcie wskazano tendencję wzrostową we wskaźniku ufności konsumenckiej i realnego wzrostu płac w drugiej połowie roku. Jak wynika z danych GUS poprawiła się sytuacja gospodarstw domowych i ocena sytuacji ekonomicznej kraju, podobnie jak wskaźniki ufności konsumenckiej GUS.

Widać to choćby w sprzedaży aut, motocykli i części. W raporcie OTOMOTO Insight odnotowano wzrost sprzedaży dóbr trwałych przez podmioty sprzedające samochody, motocykle i części.

- W listopadzie zanotowano wzrost na poziomie niemal 12% w porównaniu do tego miesiąca w poprzednim roku. Pomimo spektakularnego wzrostu w kategorii, ogólna sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023 nieznacznie spadła rok do roku - m.in. w związku ze spadkiem sprzedaży paliwa, które na początku ostatniego kwartału 2023 roku wielu kierowców kupowało na zapas - czytamy w raporcie.

Poprawę nastrojów konsumenckich widać w Centralnej Ewidencji Pojazdów, w której zarejestrowano 14 proc. więcej aut niz w poprzedniej roku. Zdaniem autorów raportu OTOMOTO Insight, to znak poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnej, tj. wysokiej dostępności aut i otwartości konsumentów na ich kupowanie.

Ceny aut rosną! Ale stabilizacja może przyjść lada chwila

Jednocześnie ceny aut wystawianych na OTOMOTO w 2023 roku wzrosły średnio o 10 proc. Portal podaje jednak, że wynika to z tego, że do sprzedaży trafia coraz więcej droższych aut, bo z kolei mediana cen ofertowych pomiędzy III, a IV kwartałem wzrosła o 6,4 proc., czyli nieproprocjonalnie mocniej do stopy inflacji i wzrostu płac. Ponadto zmniejszyła się proporcja aktywnych ogłoszeń samochodów w cenie poniżej 50 tys. zł, spadła z 55 proc. do 51 proc.

Wzrosła także liczba dni potrzebnych na sprzedaż pojazdu, niezależnie od typu. Np. właściciele aut elektrycznych utrzymywali ofertę sprzedażową dwa razy dłużej niż w 2022 roku.

- Choć rok 2023 był rokiem zmian na rynku, przyniósł perspektywę stabilizacji. Sytuacja na rynku zaczyna przypominać tę sprzed pandemii, a choć ceny samochodów różnią się od tych sprzed ponad 5 lat, to ich dostępność i konsumencka otwartość na zakup składają się na optymistyczne prognozy. Zmienia się sposób sprzedaży samochodów, poszerza wiedza kupujących, którzy czerpią ją z internetu i ich ścieżka zakupu - z tego powodu warto śledzić dane o rynku i na ich podstawie na bieżąco dostosowywać ofertę i strategię - czytamy w raporcie.

