Koniec dobrych czasów? Trzeci miesiąc spadków na rynku pracy

Nadzieje na stabilne ożywienie na rynku zatrudnienia, które pojawiły się na początku 2025 roku, okazały się płonne. Jak wynika z najnowszej analizy Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), wskaźnik Barometru Ofert Pracy w grudniu 2025 r. spadł do poziomu 249,8 punktu. To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy obserwujemy niekorzystny trend, a sytuacja na koniec roku jest niemal identyczna jak dwanaście miesięcy wcześniej.

Wzrost liczby ogłoszeń, który odnotowano w pierwszym kwartale, autorzy raportu określili jako "słaby i krótkotrwały". Druga połowa roku, a w szczególności ostatnie trzy miesiące, przyniosły już wyłącznie spadki. Ten wyraźny spadek ofert pracy sygnalizuje, że pracodawcy wstrzymują nowe rekrutacje w obliczu niepewności gospodarczej. Dane do analizy pochodzą z comiesięcznego badania internetowych ogłoszeń o pracę, prowadzonego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z BIEC.

Kto zyska, a kto straci na rynku pracy? Analiza branżowa

Ochłodzenie na rynku pracy nie dotyka wszystkich w równym stopniu. Najwięcej powodów do niepokoju mają absolwenci nauk społecznych i prawnych oraz pracownicy szeroko pojętego sektora usług. W tych grupach zawodowych liczba dostępnych wakatów na koniec roku była wyraźnie niższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Nieco lepsze perspektywy rysują się przed specjalistami z branż technicznych. Programiści i inżynierowie wciąż mogą przebierać w ofertach, choć ich liczba również nie jest tak wysoka, jak w poprzednich latach. Paradoksalnie, w perspektywie długoterminowej największy wzrost liczby ofert zatrudnienia notuje się dla pracowników fizycznych. To właśnie ta grupa zawodowa wydaje się obecnie najbardziej poszukiwana przez pracodawców, co stanowi odwrócenie dotychczasowych trendów.

Bezrobocie rośnie, regiony w odwrocie. Gdzie jest najtrudniej o pracę?

Niepokojącym sygnałem jest również systematyczny wzrost liczby osób bez pracy, który obserwujemy od połowy roku. Według najnowszych danych, stopa bezrobocia w listopadzie osiągnęła poziom 5,7 proc., co oznacza wzrost o 0,6 punktu procentowego od początku roku. Eksperci uspokajają jednak, że w porównaniu do średniej w Unii Europejskiej, polski wskaźnik wciąż pozostaje na relatywnie niskim poziomie.

Mapa ofert pracy w Polsce jest mocno zróżnicowana geograficznie. Wzrost liczby ogłoszeń odnotowały jedynie cztery województwa: pomorskie, lubelskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie. Największe spadki dotknęły natomiast regiony, które już wcześniej borykały się z wyższym bezrobociem, czyli województwa opolskie, lubuskie i świętokrzyskie. To pokazuje, że negatywne tendencje najmocniej uderzają w najsłabsze rynki lokalne.

