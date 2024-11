Rynek zaraz podbiją herbaty nikotynowe. Prawo nie nadąża za rynkiem

Do kiedy ceny prądu będą zamrożone? Minister Domański wyjaśnia

Wkłady beztytoniowe z herbatą nikotynową. Prawo nie nadąża za rynkiem

Jak podkreśla autor artykułu w "GW", "to nie jest opowieść o potędze koncernów tytoniowych". "To opowieść o słabości państwa, które od lat nie jest w stanie wypracować skutecznej polityki antynikotynowej. Ten bezwład wykreował muł, w którym żyją płazińce i pijawki. Oraz agresywne nimfy ważek, które przy polowaniu w obronie swoich interesów są bezwzględne" - uważa gazeta.

"W stawie taplają się lobbyści, taplają się też politycy, krzycząc +a teraz uregulujemy muł+. A później się okazuje, że jakoś muł ich pochłania. Bo jest szczerozłoty, wart dziesiątki miliardów złotych. Mieszanie w stawie to jedno z najbardziej niebezpiecznych i najtrudniejszych zajęć w naszym kraju" - podkreśla "GW".

Gazeta zwraca uwagę, że niedługo rynek mogą podbić "wkłady beztytoniowe np. z herbatą nikotynową". "Ale jak to z herbatą? We wkładach beztytoniowych zamiast tytoniu jest np. mieszanka herbaty rooibos, nasączonej nikotyną oraz innymi dodatkami smakowymi" - wyjaśnia autor artykułu.

Podaje także, że "dziś herbata nikotynowa – to ok. 7 proc. sprzedaży wkładów, czyli w porównaniu do całego rynku – jeszcze niewiele". "Potencjał jednak jest. Sprzedają je dwa koncerny tytoniowe: British American Tobacco (99 proc. rynku) oraz Imperial Tobacco" - ujawnia gazeta.

"Unijna dyrektywa nie zakazuje sprzedaży aromatyzowanych wkładów beztytoniowych (z herbatą nikotynową), bo herbata to nie tytoń" - mówi "GW" jeden z uczestników rynku.