Rynki finansowe z optymizmem reagują na porozumienie USA i Chin

Rynki finansowe zareagowały z entuzjazmem na wiadomość o tymczasowym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w sprawie obniżenia ceł. Giełdy na całym świecie odnotowały wzrosty cen akcji, co wskazuje na wzrost apetytu na ryzyko wśród inwestorów. Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska, w rozmowie z PAP podkreślił, że jest to obiecujący sygnał deeskalacji w trwającej wojnie handlowej. W wyniku dwustronnych rozmów ministerialnych, które odbyły się w Genewie, USA i Chiny osiągnęły porozumienie w sprawie obniżenia ceł na wzajemny import o 115 pkt. procentowych od 14 maja na okres 90 dni. Szczegóły te zostały zawarte we wspólnym oświadczeniu wydanym w poniedziałek.

Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, w rozmowie z PAP stwierdził: "Decyzja ta została pozytywnie odebrana przez rynki finansowe i spowodowała tzw. apetyt na ryzyko. To znaczy, że giełdy zareagowały wzrostami cen akcji". Dodał również, że obniżka ceł będzie miała pozytywny wpływ na kursy walut, w tym polskiego złotego.

Napięcia handlowe

Zdaniem Bielskiego, porozumienie między USA a Chinami jest sygnałem, że wojna handlowa zmierza w kierunku deeskalacji, a nie zaostrzenia. Trwają rozmowy na temat uregulowania relacji handlowych między oboma krajami. Ekonomista uważa, że przedstawiciele amerykańskiej administracji dostrzegli, że dalsze zaostrzanie sporu byłoby szkodliwe, przede wszystkim dla ich własnych interesów i amerykańskiej gospodarki. Fakt, że Amerykanie wykazują gotowość do wycofania się z działań, które mogą mieć negatywne konsekwencje, zmniejsza nieprzewidywalność administracji Donalda Trumpa.

Ekonomista Santandera ocenił, że decyzja o zawieszeniu ceł zmniejsza ryzyko lub przynajmniej oddala w czasie "poważną i nagłą" globalną recesję. Może również przyczynić się do zwiększenia aktywności gospodarczej, ponieważ część inwestorów, obawiając się powrotu wysokich ceł, może zdecydować się na wcześniejsze tworzenie zapasów towarów lub składanie zamówień z wyprzedzeniem. Bielski przypomniał jednak, że mamy do czynienia jedynie z tymczasowym, 90-dniowym zawieszeniem stosowania pełnej wysokości ceł, a nie z całkowitą rezygnacją z nich. "Ta niepewność nie zniknie całkowicie, ale moim zdaniem - przynajmniej na razie - to, co uspokaja inwestorów, to odczucie, że Stany Zjednoczone nie są skłonne do bardzo radykalnych działań w obawie przed skutkami ekonomicznymi" - powiedział rozmówca PAP.

Początkowo w poniedziałek najważniejsze indeksy na GPW notowały wzrosty, jednak sytuacja uległa zmianie w ciągu dnia. O godz. 15.40 indeks WIG20 tracił 0,32 proc., a WIG30 spadał o 0,27 proc. Natomiast WIG o godz. 15.25 rósł o 0,46 proc., a mWIG40 zyskiwał 0,62 proc.

Szczegóły porozumienia USA-Chiny

Ze wspólnego oświadczenia USA i Chin wynika, że obie strony zobowiązały się do zniesienia łącznie 91 punktów procentowych ceł, ogłoszonych w kwietniu, oraz zawieszenia pozostałych 24 punktów procentowych na najbliższe 90 dni. Należy jednak pamiętać, że 20-procentowe cła nałożone wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa od czasu objęcia urzędu w styczniu pozostaną w mocy. Tymczasowo stawki celne na chińskie towary zostaną obniżone do 30 proc., a chińskie cła na import z USA do 10 procent.

Ponadto Pekin zgodził się również wstrzymać lub usunąć wszystkie pozataryfowe środki zaradcze nałożone od 2 kwietnia, w tym te dotyczące dodania amerykańskich firm do list sankcyjnych i kontroli eksportu niektórych krytycznych minerałów.

Do eskalacji napięć między Waszyngtonem a Pekinem doszło w kwietniu, gdy weszły w życie amerykańskie cła, sięgające nawet 145 procent, na wiele chińskich produktów. W odpowiedzi ChRL nałożyła taryfy w wysokości 125 proc. na import z USA.