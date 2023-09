Rywal Thermomixa w mega promocji w Biedronce! Cena zwala z nóg

Konkurent Thermomixa w Biedronce

Thermomix to urządzenie, które znane i popularne jest w Polsce od lat. Jego minusem jest cena. Obecnie kosztuje 6 tys. zł. Powstało jednak kilka dużo tańszych odpowiedników, jednym z nich jest robot Perfect Mix 2 Eldom z Biedronki. Urządzenie jest wyposażone w jedenaście elementów oraz regulację temperatury i prędkości. Za jego pomocą można siekać, gotować na parze, prażyć, blanszować i zrobić doskonałe ciasto na pizzę. Kruszy lód, ubija i spienia. Dzięki niemu można gotować metodą sous vide Urządzenie wyposażone jest w książkę kucharską, która stale aktualizuje się przez moduł wi-fi. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz dotykowy 5”, wbudowaną wagę kuchenną do 5 kg, 90-minutowy timer i panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

Biedronka - robot kuchenny w mega promocji

Urządzenie wielofunkcyjne Perfect Mix 2 Eldom możemy kupić w sklepie internetowym Biedronka Home, jest dostępne na stronie stronie home.biedronka.pl. Jego cena regularna to 1999 zł. W promocji zapłacimy aż 300 zł mniej. Do 8 października Perfect Mix 2 kosztuje 1699 zł. Za dostawę towaru zamówionego do domu nie trzeba już płacić.

QUIZ PRL: Kultowe i niezapomniane marki PRL-u. Pamiętasz je wszystkie? Pytanie 1 z 9 Popularne zimowe buty „Relax” : przeciekały śmierdziały klejem zawierały azbest Dalej