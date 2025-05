Rząd Tuska dopłaci do rowerów elektrycznych. Sprawdź, jak zdobyć do 4,5 tys. zł

Świadczenie mieszkaniowe do 1800 zł miesięcznie bez podatku

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy zakłada wprowadzenie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Wysokość świadczenia będzie zależała od lokalizacji i wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie. Kluczową informacją jest to, że świadczenia nie będą opodatkowane, co oznacza realną pomoc finansową.Zgodnie z założeniami projektu, wypłaty ruszą już od 1 lipca 2025 roku i będą realizowane co miesiąc. Jest to znacząca poprawa w stosunku do obecnego systemu, w którym funkcjonariusze otrzymują niewspółmiernie niskie kwoty uprawnień mieszkaniowych w porównaniu do cen rynkowych najmu czy rat kredytu.

Nowe zasady zakwaterowania funkcjonariuszy służb mundurowych

Dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe zostaną zastąpione nowym rozwiązaniem w postaci prawa do zakwaterowania. Od dnia mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby, funkcjonariuszom przysługiwać będzie prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełnią służbę, lub na uzasadnioną prośbę, w innej miejscowości.

Prawo to będzie można zrealizować w różnych formach:

przydziału lokalu mieszkalnego

kwatery tymczasowej

przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

przyznania świadczenia mieszkaniowego

Co istotne, to funkcjonariusz będzie miał możliwość wyboru odpowiadającej mu formy zakwaterowania. Jest to znacząca zmiana w porównaniu z obecnym systemem, gdzie funkcjonariusz musi złożyć wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego, a w przypadku braku lokali jest wpisywany na listę oczekujących.

Zwrot kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy – do 220 zł miesięcznie

Projekt zakłada również nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby. Comiesięczne świadczenia będą uzależnione od odległości:

do 30 km – 140 zł

powyżej 30 km do 50 km – 180 zł

powyżej 50 km – 220 zł

Odległość będzie liczona najkrótszą drogą publiczną od granic administracyjnych miejsca zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby.

Kto skorzysta z nowych świadczeń mieszkaniowych?

Świadczenia mieszkaniowe będą przysługiwać funkcjonariuszom mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe. Jednakże z wymienionych form zakwaterowania nie będą mogli skorzystać funkcjonariusze, którzy sami lub ich małżonkowie są już właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie są funkcjonariuszami, każdy z nich wybiera formę realizacji prawa do zakwaterowania – przydział lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej dla jednego małżonka (z uwzględnieniem dzieci), oraz wypłatę świadczenia mieszkaniowego dla drugiego małżonka.

Obecna sytuacja mieszkaniowa funkcjonariuszy

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, w obecnym systemie w służbach mundurowych podległych MSWiA istnieją niskie zasoby dostępnych lokali – około 8916 lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, na ogólną liczbę ponad 162 000 funkcjonariuszy tych służb.

Obecne świadczenia są również bardzo niskie. Prawo do lokalu albo równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariusza "z rodziną" to:

17,90 zł dziennie (około 554 zł miesięcznie) w Policji i Straży Granicznej

17,60 zł dziennie (około 545 zł miesięcznie) w PSP

33,71 zł dziennie (około 1011 zł miesięcznie) w SOP

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2025 roku. Ustawa, z wyjątkiem niektórych artykułów, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2025 roku.Nowy projekt jest odpowiedzią na oczekiwania funkcjonariuszy w zakresie poprawy zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych i stanowi istotną zmianę w polityce mieszkaniowej wobec służb mundurowych.

