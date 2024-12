Potrzebne wadium 2,50 zł/kg

W opisie czytamy, że "przedmiotem sprzedaży jest masło mrożone w blokach 25 kg, niesolone, wyprodukowane ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego. Produkt opakowany oraz oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie RARS zaznacza, że masło mrożone posiada 24 miesięczny okres przechowywania.

"Sprzedawane przez RARS masło pochodzi z rezerw żywnościowych Agencji. Rezerwy te są tworzone, aby zachować ciągłość dostaw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli. Interwencyjne działanie RARS powinno przyczynić się do stabilizacji cen masła na rynku" - czytamy w komunikacie. Minimalne cena sprzedaży masła mrożonego wynosi: 28,38 zł/kg (bez VAT).

Jak zaznacza Agencja w komunikacie, "RARS nie wyraża zgody na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy jej tłumaczenie w języku polskim".

Aby przystąpić do przetargu trzeba wnieść do 18 grudnia 2024 r. (środa) wadium przetargowe w wysokości 2,50 zł za każdy oferowany do zakupu kilogram masła mrożonego, przelewem na rachunek bankowy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Sprzedaż masła RARS podzieliła na trzy zadania:

pierwsze dotyczy sprzedaży 497 ton towaru wyprodukowane przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA,

w drugim zadaniu RARS sprzeda 300 ton masła mrożonego wyprodukowanego przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich "LACPOL"

w kolejnym — 200 ton masła z firmy Polmlek Grudziądz.

Dlaczego masło drożeje?

Ceny masła od początku tego roku skoczyły o ponad 30 proc. Obecnie niekiedy cena masła dochodzi do 10 zł za kostkę. – Co ciekawe, pierwsze półrocze 2024 r. było dość stabilne cenowo. Od stycznia do lipca mediana cen regularnych oscylowała między 6,99 zł a 7,49 zł. Wahania te były na tyle niewielkie, że wielu konsumentów mogło nie zauważyć większych różnic w cenach masła – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie roku. W sierpniu cena regularna masła doszła do poziomu 7,80 zł, natomiast we wrześniu wynosiła już 7,99 zł. Jesienią wzrosty były jeszcze bardziej widoczne. W październiku i listopadzie cena za kostkę masła skoczyła do 8,49 zł, a w grudniu osiągnęła rekordowe 9,11 zł za sztukę – dodaje.

Za rosnącą ceną masła stoją głównie lokalne czynniki: drożejąca energia, wysokie ceny pasz dla krów i koszty transportu, które wystrzeliły w górę po wybuchu wojny w Ukrainie. Inflacja w Polsce dodatkowo podbiła koszty produkcji, a wszystko to przenosi się na finalne ceny w sklepach. W tle nie bez znaczenia pozostaje również europejski rynek mleczarski – kryzysy u głównych eksporterów, takich jak Niemcy czy Holandia, automatycznie odbijają się na naszych portfelach.

📰 KOMUNIKAT | W ostatnim czasie na rynkach światowych znacznie wzrosła cena masła, co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka. Sytuacja ta dotknęła także Polskę. Aby ustabilizować sytuację na rynku, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych… pic.twitter.com/vHzggciL7J— Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) December 17, 2024