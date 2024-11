Rząd luzuje przepisy dla nieuczciwych firm! Co grozi za brak pensji dla pracowników przez 3 miesiące?

Wynagrodzenia w Polsce

Pracowników i pracodawców czekają poważne zmiany. Niebawem mają zacząć obowiązywać przepisy, na mocy których pracodawcy unikający wypłacania pracownikom wynagrodzenia będą inaczej karani za takie postępowanie. Unikanie wpłaty pensji pracownikowi przez trzy miesiące z rzędu będzie tylko wykroczeniem, a nie przestępstwem i będzie kosztować pracodawcę 50 tys. zł, a nie dwa lata odsiadki w więzieniu. W górę o 15 tys. zł (z 30 do 45 tys. zł) mają pójść grzywny za inne naruszenia praw pracowniczych. Takie zmiany zawiera kolejna wersja projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa regulacja wdraża dyrektywę UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" projekt zakłada podwyższenie do 50 tys. zł kary dla pracodawców, którzy płacą wynagrodzenia dłużnikom alimentacyjnym pod stołem i tym samym pomagają im uniknąć egzekucji odpowiedniej wysokości alimentów.

Zespół ds. Minimalnego Wynagrodzenia

Na podstawie nowych regulacji przy ministrze pracy ma powstać składający się z przedstawicieli rządu raz strony społecznej Zespół do spraw Minimalnego Wynagrodzenia. Ma to być organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów w kwestiach związanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jak podaje 'Dziennik Gazeta Prawna" do zadań zespołu będzie należeć formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących m.in. określania mechanizmu ustalania płacy minimalnej. Jego stanowiska będą przekazywane rządowi co roku w maju, a więc zanim ten sformułuje swoją propozycję podwyżki płacy minimalnej, która później trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Zespół będzie mieć wpływ m.in. na aktualizację płacy minimalnej (która ma być dokonywana co cztery lata na podstawie wskaźników określonych w prawie UE). W ramach aktualizacji analizowane będą trendy zmian kryteriów aktualizacji (to m.in. ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład czy stopa wzrostu płac) w odniesieniu do zmian wysokości płacy minimalnej w analogicznych okresach. W tej sprawie zespół będzie wydawać opinię i rekomendację, a Rada Ministrów ma ją wziąć pod uwagę, ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku aktualizacji.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie? Teoretycznie nowe przepisy mogłyby wejść w życie w styczniu 2026 roku. Jednak ze względów legislacyjnych może to być dopiero 2028 rok.