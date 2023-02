Nowe emerytury rolnicze już od 1 marca. Co się zmieni dla rolników?

Zamiast zaciskania pasa - premie dla pracowników ministerstw

Miały być cięcia w czasach inflacji, a były premie dla pracowników administracji publciznej. Jak podaje reporter TOK FM Szymon Kępka, w przynajmniej czterech resortach przyznawano premię w 2022 roku, dotyczyło to Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów.

Ile przeznaczono na premie w ministerstwach?

Sam resort infrastruktury miał wypłacić swoim pracownikom po ok. 3500 zł w 2022 roku. Premię otrzymało 706 osób - łącznie kosztowało to budżet niemal 2,5 mln zł. Resort tłumaczył się, że to efekt braku premii od dwóch lat.

Z kolei w ministerstwie zdrowia na premie wydano 400 tys. zł, w resorcie finansów niecałe 64 mln. Kwoty nagród w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie są znane.

Kolejną kwestią pozostaje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Choć minister Kamil Bortniczuk mówił, że w 2022 roku wypłacono premię, gdyż mieli trudny rok "poświęcony odbudowie administracyjnych zdolności ministerstwa sportu", to samo ministerstwo odpowiedziało Kępce z TOK FM, że premie nie został wypłacone.

