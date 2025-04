Rząd podjął kroki w celu uszczelnienia systemu podatkowego i zapewnienia, że największe korporacje płacą sprawiedliwy podatek. Nowelizacja tzw. ustawy GloBE ma na celu wyeliminowanie praktyk przesyłania zysków do rajów podatkowych i omijania polskiego fiskusa. Zmiany te są częścią szerszego, międzynarodowego planu wprowadzenia globalnego, minimalnego podatku.

Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest ustanowienie minimalnego poziomu opodatkowania działalności gospodarczej na całym świecie. Dotyczy to grup kapitałowych, których skonsolidowany roczny obrót wynosi co najmniej 750 milionów euro. Inicjatywę poparło już ponad 130 krajów. Oprócz samego opodatkowania, celem jest również zwalczanie negatywnej konkurencji między państwami w zakresie obniżania stawek podatkowych, co prowadzi do lokowania dochodów w krajach o najniższym opodatkowaniu, często w rajach podatkowych.

Polska ustawa GloBE: Co już obowiązuje?

W Polsce ustawa o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, znana jako ustawa GloBE, została uchwalona w listopadzie 2024 r. i weszła w życie 1 stycznia. Wprowadziła ona globalny podatek minimalny – system opodatkowania w wysokości co najmniej 15 proc. Jeśli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy jest niższy, nakładany jest podatek wyrównawczy. Największe przedsiębiorstwa będą corocznie kontrolowane pod kątem spełniania wymogu minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania.

Projekt nowelizacji ustawy GloBE, obowiązującej od pół roku, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Autorem zmian jest Ministerstwo Finansów, a planowane przyjęcie ustawy przewidziano na III kwartał. Resort tłumaczy, że dokument ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z czerwca 2024 r. i stycznia 2025 r. Bez wdrożenia tych zmian, przepisy pozostałyby nieczytelne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla administracji.

Przejrzystość i sprawiedliwość: Cele nowelizacji

Celem planowanej nowelizacji jest zapewnienie większej przejrzystości i sprawiedliwości w opodatkowaniu dużych korporacji. Projekt stanowi również odpowiedź na postulaty prawników, którzy zwracali uwagę na zbyt ogólne lub niejasne zapisy ustawy. Zmiany mają być częścią większego, międzynarodowego planu, który zakłada wprowadzenie globalnego minimalnego podatku oraz przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej.

Polska, jako członek Unii Europejskiej i uczestnik prac OECD, zobowiązała się do wdrożenia wspólnych zasad. Dzięki temu prawu państwa mają mieć gwarancję, że dochody z podatków nie będą znikać przez mechanizmy transferowe i trafiać do rajów podatkowych. Szacuje się, że na polskim rynku funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów dominujących oraz 7000 – 8000 spółek zależnych, które zostały objęte nowymi przepisami.

Miliardy złotych dla budżetu państwa

Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że objęcie firm opodatkowaniem wyrównawczym przyniesie w ciągu najbliższych lat 23,8 mld zł wpływów do budżetu państwa. To znaczący zastrzyk finansowy, który może zostać przeznaczony na realizację ważnych celów społecznych i gospodarczych.

