i Autor: Shutterstock

System emerytalny

Rząd obniża podatki emerytom! Zapłacą ok. 500 zł mniej

"Partia Konserwatywna oświadczyła, że ​​wprowadzi nowy dodatek związany z wiekiem i zapewni obniżkę podatków o około 100 funtów (ok. 500 zł) w 2025 roku, a do końca następnej kadencji parlamentu kwota ta wzrośnie do prawie 300 funtów rocznie (ok. 1500 zł)" - informuje Reuters.