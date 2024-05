Świadczenia dla seniorów

Mikroskopijne podwyżki dla emerytów. Seniorzy będą musieli zaciskać pasa

4,18 proc. o tyle zwaloryzowano by świadczenia emerytalne w tym dodatki emeryckie jak dodatek kombatancki czy pielęgnacyjny. Wyliczenia zrobiliśmy na bazie świeżo podanych przez GUS danych o inflacji i wzroście wynagrodzeń. Gdyby to w maju waloryzowano świadczenia emerytalno - rentowe, seniorzy otrzymaliby mikroskopijne, nie odczuwalne wręcz podwyżki swoich świadczeń. To oznacza, że przy spadku inflacji, seniorów czekają naprawdę chude lata.