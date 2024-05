Spadek waloryzacji emerytur w 2025 roku! Najniższe podwyżki dla seniorów od lat

To koniec dwucyfrowej waloryzacji. Od 2025 roku emerytury będą rosły wolniej

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost wynagrodzeń w kwietniu 2024 roku wyniósł 11,3 proc., z kolei inflacja wyniosła 2,4 proc. Przy założeniu, że takie dane zostaną do końca roku, waloryzacja w 2025 roku wyniesie 4,18 proc.

To znaczny spadek względem waloryzacji w ostatnich latach. W 2024 roku emerytury podnoszono o 12,12 proc., w 2023 roku 14,8 proc., w 2022 roku w 14,4 proc. Ostatni raz jednocyfrowa waloryzacja była w 2021 roku, gdy wyniosła 5,1 proc. Wiele wskazuje na to, że w 2025 roku będzie jeszcze niższa.

Skąd wysoka waloryzacja w ostatnich latach? Przede wszystkim Polska po pandemii wzmagała się z wysoką inflacją, której dynamikę do dwucyfrowego poziomu, przyśpieszył wybuch wojny, a także polityka rządu oparta na wysokich wydatkach. Inflacja nie była rzecz jasna dobrym zjawiskiem dla emerytów, gdyż powodowała wzrost cen w sklepach, czy wyższe rachunki. Niemniej wzrost cen miała emerytom rekompensować wysoka waloryzacja.

Choć wynagrodzenia rosną w dynamicznym tempie, to niska inflacja sprawia, że i emerytury będą rosły wolniej. Z jednej strony to dobra wiadomość dla emerytów, bo ceny w sklepach, czy koszty utrzymania nie będą już tak szybko rosnąć. Z drugiej strony może pogłębiać się różnica między średnią płacą, a średnimi emeryturami, więc emeryci będą stosunkowo ubożsi względem pracujących.

Ile wzrosną emerytury w 2025 roku?

Waloryzacja na poziomie 4,18 proc. oznacza, że emerytura minimalna (1780,90 zł brutto) wzrośnie o 74,44 zł, do kwoty 1855,34 zł. Z kolei średnia emerytura wynosząca ok. 3500 zł brutto wzrośnie o 146 zł do kwoty 3600 zł brutto. Najwięcej zyskają oczywiście najzamożniejsi seniorzy, bo jeśli ktoś ma emeryturę wysokości 5000 zł brutto, to jego świadczenie wzrośnie o 209 zł.

