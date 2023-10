Inflacja nie jest już dwucyfrowa! GUS podał najnowsze dane

GUS potwierdza, mamy kolejny spadek inflacji, ale to nie znaczy, że możemy otwierać szampana

Jak podał GUS inflacja we wrześniu wyniosła 8,2 proc. rok do roku (wzrost cen usług o 9,7 proc. i towarów o 7,6 proc.). To spadek względem sierpnia, gdy odczyt wyniósł 10,1 proc. i kontynuacja trendu spadkowego rozpoczętego w kwietniu, gdy inflacja spadła z 18,4 proc. do 16,1 proc. i zaczęła systematycznie spadać. Oczywiście należy pamiętać, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 8,2 proc. to dalej wysoki wskaźnik - cel inflacyjny NBP wynosi obecnie 2,5 proc. i taki odczyt uznaje się za zdrowy dla gospodarki.

Warto podkreślić, że spadek inflacji o 1,9 punktów procentowych nie oznacza spadku cen. Z danych należy wnioskować, że ceny we wrześniu 2023 roku względem września 2022 roku wzrosły średnio o 8,2 proc.

W stosunku do września 2023 roku wzrosły ceny: żywności i napojów bezalkoholowych (10,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (10,5 proc.), odzieży i obuwia (4,3 proc.), użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (9,5 proc.), wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (8,1 proc.), wydatków na zdrowie (6,1 proc.), łączności (7,6 proc.), rekreacji i kultury (8,6 proc.), edukacji (11,1 proc.), restauracji i hoteli (12 proc.), spadły jedynie koszty transportu (o 2,8 proc.).

Różnica cen we wrześniu względem sierpnia

Jednocześnie GUS podał, że ceny we wrześniu 2023 roku względem sierpnia 2023 roku spadły średnio o 0,4 proc. (z czego ceny towarów spadły o 0,5 proc. a usług o 0,2 proc.).

We wrześniu 2023 roku spadły ceny (względem sierpnia) usług telekomunikacyjnych (0,02 proc.), warzyw (0,02 proc.), owoców (0,02 proc.), usług związanych z rekreacją i kulturą (0,04 proc.) mięsa (0,05 proc.), turystyki zorganizowanej (0,06 proc.), nośników energii (0,09 proc.), usług transportowych (0,10 proc.), paliwa do prywatnych środków transportu (0,17 proc.) i wyrobów farmaceutycznych (0,18 proc.). Jednocześnie wzrosły ceny odzieży (0,08 proc.), gastronomii (0,04 proc.), przedszkoli i szkół podstawowych (0,04 proc.) i usług szpitalnych i sanatoryjnych (0,02 proc.)

