Rząd oszczędza na barach mlecznych. Obciął dotację po raz pierwszy od lat

Rząd obniża dotację na bary mleczne

W tym roku na dotacje do barów mlecznych zaplanowano ponad 71 mln zł. Okazuje się, że w projekcie ustawy budżetowej, którą zajmuje się Sejm, na działanie barów mlecznych przeznaczono aż o 10 mln zł mniej. Na 2025 r. dotację zaplanowano w kwocie 61 mln 438 tys. zł. I w takiej wersji projekt został zaakceptowany przez rząd. Po raz pierwszy od wielu lat dotacja dla barów mlecznych zamiast rosnąć jest mniejsza. Kwota wsparcia wzrastała od 2018 r. - wtedy dotacja wynosiła 18 mln zł. Rok później przewidziano dofinansowanie na poziomie 19 500 000 zł. W 2020 r. dotacja wynosiła 21 000 000 zł, w 2021 r. - prawie 20 190 000 zł, w 2022 r. - 20 265 000 zł, a w 2023 r. - 34 399 000 zł.

Rządowa dotacja dotyczy produktów bezmięsnych, wynosi 40 proc. ich ceny, powiększonej o narzut, który nie może być większy niż 56 proc. To oznacza, że w przypadku kotleta schabowego bar mleczny dostaje dotację na panierkę, a nie na mięso - przypomina serwis wp.pl.

Ministerstwo Finansów się tłumaczy

Z barów mlecznych najczęściej korzystają studenci czy samotni emeryci. Dzięki dotacjom od państwa bary mleczne mogą oferować niższe ceny. "Fakt" zwrócił się do resortu finansów, skąd wzięła się decyzja o obniżeniu wsparcia.

– Kwota dotacji zabezpieczona w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. została oszacowana na podstawie zapotrzebowania na dotację dla barów mlecznych zgłoszoną przez Izby Administracji Skarbowej – tak na pytania dotyczące dofinansowania odpowiedziało ministerstwo

To oznacza, że skarbówka, na podstawie danych z barów mlecznych, oceniła, że obniżona kwota dotacji jest uzasadniona, ponieważ bary i tak nie są w stanie wydać całej kwoty.

Właściciele barów mlecznych podkreślają, że wsparcie budżetowe jest kluczowe. W tej chwili państwo dopłaca tylko do dań jarskich. Dotacja wynosi 70 proc. ceny produktów użytych do przygotowania potraw. I jeśli bar chce skorzystać z takiego dofinansowania, nie może podnosić marż.

Resort nie planuje zmian

"Fakt" zapytał resort finansów, czy w takiej sytuacji rozważane są zmiany na korzyść barów. Odpowiedź nie napawa optymizmem: "Ministerstwo Finansów nie planuje w najbliższym czasie zmian w zakresie rozszerzenia możliwości korzystania z dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych" — napisano w odpowiedzi. Jak podkreśla resort, z dotacji do posiłków sprzedawanych w barach korzysta średnio ok. 70 przedsiębiorców.

