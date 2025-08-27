Rząd planuje dodatkowe posiedzenie. Tusk: w czwartek uchwalimy projekt budżetu

Rząd przygotowuje projekt budżetu państwa na 2026 rok, który ma zostać przedstawiony wkrótce.

Kluczowe założenia makroekonomiczne, takie jak wzrost PKB i inflacja, będą miały wpływ na kształt budżetu.

Procedura budżetowa obejmuje kilka etapów, od akceptacji założeń po przedłożenie projektu Sejmowi.

Konstytucja określa terminy, w których budżet musi zostać uchwalony i podpisany przez prezydenta.

Premier: w czwartek przyjmiemy projekt budżetu

Rząd szykuje się do przedstawienia projektu budżetu państwa na rok 2026. Jak poinformował rzecznik rządu, Adam Szłapka, podczas wtorkowej konferencji prasowej, w tym tygodniu zaplanowane jest jeszcze jedno posiedzenie Rady Ministrów na którym mają być omawiane szczegóły dotyczące budżetu na przyszły rok. Termin przyjęcia budżetu potwierdził z kolei premier Donald Tusk.

- W czwartek o godzinie 14, jeśli dobrze pamiętam, przyjmiemy projekt budżetu. I wszystko kawa na ławę będzie jasne i czytelna, ponieważ jeszcze prace trwają w tej chwili, to nie chcę wyprzedzać spraw - powiedział premier.

Szef rządu podkreśla, że w rządzie nie ma tarć w sprawie budżetu.

- Oczywiście każdy resort chciałby więcej, bo reprezentuje ludzkie interesy i ludzkie potrzeby, ale atmosfera jest bardzo dobra - dodał Tusk.

Rząd przyjął makroekonomiczne na lata 2025-2029. To one mają być wyznacznikiem dla budżetu

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029, które mają stanowić podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Jak tłumaczyła wówczas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, te założenia będą kluczowe dla kształtu przyszłorocznego budżetu.

Premier nie zdradza poziom deficytu, bo "musi być lojalny w stosunku do ministra finansów".

Wzrost realnego PKB w 2026 r. ma wynieść 3,5 proc., a średnioroczna inflacja 3,8 proc. Rząd prognozuje również, że w 2026 roku utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy, wysoki poziom zatrudnienia oraz wzrost realnych dochodów będą dalej wspierać prywatną konsumpcję.

Według prognoz przeciętne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 7,6 proc., a w ujęciu realnym o 3,6 proc. To dobra wiadomość dla pracowników, którzy mogą liczyć na wzrost swoich zarobków.

Warto jednak zauważyć, że w kolejnych latach tempo wzrostu PKB ma spadać.

Trwa procedura uchwalania budżetu. Prezydent przerwie ją wetem?

Zgodnie z informacją na temat procedury budżetowej, zamieszczoną na stronie gov.pl, prace nad budżetem państwa na 2026 rok przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Maj-czerwiec: Założenia projektu budżetu państwa i ich akceptacja. Czerwiec: Wstępna prognoza wskaźników makroekonomicznych przekazana Radzie Dialogu Społecznego. Dysponenci części budżetowych (m.in. ministerstwa i instytucje) przedkładają ministrowi finansów plany rzeczowe zadań do realizacji. Lipiec: Ustalenie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetu. W ciągu 21 dni od ich otrzymania dysponenci budżetu mają dostać szczegółowe plany budżetu w ramach ich części. Sierpień: Ministerstwo finansów opracowuje wstępny projekt budżetu i przekazuje go rządowi. Do 30 września: Projekt budżetu ma zostać przedłożony Sejmowi.

Zgodnie z konstytucją, budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeśli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni.

