Rząd planuje zmniejszyć deficyt budżetowy. Co z 800 plus i CPK?

Czy konieczność redukcji deficytu zagraża 800 plus i dużym inwestycjom jak CPK?

Na posiedzeniu Sejmu w środę 05.02.2025 Zbigniew Kuźmiuk (PiS) złożył wniosek o przedstawienie informacji na temat planu strukturalno-budżetowego na lata 2025-2028, który rząd przedstawił Komisji Europejskiej. Przypomniał, że do przedłożenia takiego planu zobowiązuje procedura nadmiernego deficytu nałożona na Polskę przez KE w ubiegłym roku. Plan zakłada zmniejszenie deficytu budżetowego do mniej niż 3 proc. PKB w ciągu czterech lat.

Poseł wskazał, że w planie redukcji deficytu i zadłużenia "brak jest waloryzacji progów podatkowych, brak zwiększenia kwoty wolnej od podatku, brak jakichkolwiek tarcz osłonowych, czy waloryzacji kwot związanych z programami społecznymi i socjalnymi". Zaznaczył, że są drastyczne działania, które znacząco wpłyną na obniżenie jakości życia Polaków. Ponadto zarzucił on rządowi, że nieskutecznie zabiegał o wyłączenie Polski z unijnej procedury nadmiernego deficytu.

- Według mojej wiedzy Polska miała taką szansę, ale zgoda na wszczęcie procedury była po myśli rządzących - oświadczył.

Jak mówił, Estonii i Czechom udało się wybronić przed wszczęciem drastycznych kroków oszczędnościowych, ponieważ przekonały KE do wyłączenia z deficytu wydatków poniesionych na obronność i pomoc Ukrainie.

Wiceminister finansów uspokaja. 800 plus, trzynastki i czternastki i inwestycje

W odpowiedzi wiceminister finansów Hanna Majszczyk podkreśliła, że Polska usilnie zabiegała o to, by nakłady na obronność i wsparcie Ukrainy wyciągnąć z deficytu, jednak jego poziom nie pozwolił na to.

- Nie można naszej sytuacji porównywać z Czechami czy Estonią. Czechy miały na koniec 2023 roku deficyt na poziomie -3,8, Estonia na poziomie -3,5, a my - 5,3 proc. PKB - wskazała.

Przypomniała też, że to przedstawiciele rządu PiS uczestniczyli w Radzie ECOFIN (8 grudnia 2023 r), podczas której ustalono, że z wydatków na obronność można wyłączyć z deficytu tylko wydatki na inwestycje obronne i uznano, że to będzie 0,7 proc. PKB. Majszczyk zapewniła też, że plan redukcji deficytu nie przewiduje cięć wydatków socjalnych i inwestycji. Choć nie wspomniała w tym CPK, możemy się spodziewać, że zostało to ujęte w kategorii "inwestycji".

- Średnioroczny wzrost wydatków będzie na poziomie 4 proc. - powiedziała.

- Nie ma absolutnie żadnych założeń i potrzeby, by ciąć wydatki socjalne. Utrzymane zostaną 13. i 14. emerytury oraz program 800 plus - podała.

Dodała też, że Polska ma możliwości, by założone w poszczególnych latach cięcia deficytu przesunąć. Zaznaczyła również, że "jeżeli dochody strukturalne będą wyższe, to cięcia wydatków będą niższe niż założono". Wiceminister poinformowała też, że do 30 kwietnia br. Polska przedłoży pierwsze sprawozdanie z realizacji planu. "Przekonamy się czy ta ścieżka działa, czy pozwoli na zejście z deficytu i długu" - wyjaśniła.

Procedura nadmiernego deficytu jest uruchamiana, gdy w danym kraju UE deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB.

W planie budżetowym przedstawionym w październiku ubr. w Brukseli Polska założyła wyjście z procedury nadmiernego deficytu poprzez jego nierównomierną redukcję – średnio o 0,82 proc. PKB rocznie. Polski rząd podkreślił, że celem jest sprowadzenie długu do poziomu poniżej 60 proc. PKB, ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do poziomu poniżej 3 proc. PKB i w rezultacie wyjście z procedury nadmiernego deficytu w ciągu czterech lat.

