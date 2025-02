Ważne zmiany w 800 plus! To musisz zrobić, aby utrzymać ciągłość wypłat

Tusk: Do 1800 zł nowego dodatku dla służb mundurowych! "Problemu to nie rozwiąże"

Wypłata 800 plus a termin złożenia wniosku

Aby zachować ciągłość świadczenia 800 plus, rodzice powinni złożyć wniosek w okresie:

1 lutego – 30 kwietnia 2025 r. ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca.

od 1 do 31 maja - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca.

od 1 do 30 czerwca - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia.

Pamiętaj! Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem, ale od lipca, czyli od miesiąca złożenia wniosku.

W praktyce oznacza to, że jeśli złożymy wniosek w maju, otrzymamy pieniądze ze świadczenia za czerwiec, jednak wpłyną na konto dopiero w lipcu. Podobnie jeśli złożymy wniosek w czerwcu – wówczas ZUS wypłaci wyrównanie za czerwiec do końca sierpnia. Jeśli jednak złożymy wniosek w lipcu, już nie dostaniemy wyrównania za czerwiec – za ten miesiąc nie otrzymamy świadczenia. Otrzymamy je do końca września z wyrównaniem, ale jedynie za lipiec. Wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia ZUS rozpatrzy i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia i w terminie do 31 października.

Wnioski tylko elektronicznie

Rodzice i opiekunowie mają kilka kanałów składania elektronicznych wniosków do ZUS. Mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

Zmiany w 800 plus

Od nowego okresu świadczeniowego wchodzi zmiana, która polega na powiązaniu prawa doświadczenia 800 plus z obowiązkiem realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z Ukrainy. – ZUS będzie weryfikował spełnianie obowiązku szkolnego poprzez informacje zamieszczane przez dyrektorów szkół o uczęszczaniu dziecka do szkoły w Systemie Informacji Oświatowej – tłumaczy rzecznik ZUS Wojciecha Dąbrówka.

Będzie to dotyczyło tylko tych dzieci, które będą objęte obowiązkiem szkolnym, od 7 do 18 roku życia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem cudzoziemca, które ma 5 czy 6 lat lub mniej, wymóg realizacji obowiązku szkolnego nie będzie miał tu zastosowania – wyjaśnia rzecznik ZUS.

