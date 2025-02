Wypłaty emerytur w lutym 2025! ZUS podał najnowsze terminy

Ukraina będzie wydawać e-zaświadczenia dla importerów rolnych. To odpowiedź na fałszerstwa

Jak już wspomniano, standardowe terminy wypłat emerytur to 1., 6., 10., 15., 20., i 25 dzień miesiąca. Jakie przesunięcia obejmą luty 2025?

Osoby, które miały otrzymać emeryturę w sobotę 1 lutego, otrzymały przelew 31 stycznia

Zamiast w sobotę 15 lutego, wypłata emerytury przyjdzie 14 lutego

Zamiast wypłaty emerytury w sobotę 1 marca, przelew nastąpi 28 lutego

Znaczne braki w składkach ZUS. Chcą pracować na emeryturze

87% czterdziestolatków ma w swojej historii zawodowej przerwę lub przerwy w odprowadzaniu składek emerytalnych do ZUS. 80% z nich planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Okres w życiu między 40. a 50. rokiem życia, wydaje się kluczowy w kontekście zabezpieczania swojej przyszłości finansowej na okres emerytury. By móc zgromadzić środki pozwalające na realne zabezpieczenie czasu emerytury, niemal zawsze konieczne jest systemowe i długoterminowe odkładanie środków, co oznacza, że okres między 40. a 50. rokiem życia to „ostatni dzwonek” na rozpoczęcie tych działań.

Wśród zbadanych czterdziestolatków 65% miało doświadczenie pracy na umowę zlecenie lub o dzieło, a 35% - doświadczenie pracy bez jakiejkolwiek umowy, równolegle nie pracując na umowę o pracę. Jeśli uwzględnić te dwie grupy łącznie, to 87% dzisiejszych czterdziestolatków ma w swojej historii zawodowej przerwę lub przerwy w odprowadzaniu składek emerytalnych do ZUS.

Tylko 20% dzisiejszych czterdziestolatków nie planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy czym niemal 60% planuje przejść na świadczenie emerytalne z ZUS i dodatkowo „dorabiać” do emerytury. Co więcej, ponad 40% czterdziestolatków jest gotowe pracować na emeryturze ponad dziesięć lat, a 33% w zasadzie dowolnie długo, jeśli tylko zdrowie im na to pozwoli.

