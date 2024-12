Zmiana przepisów przyniosła efekty w przyznawaniu 800 plus

Jak poinformowała wiceszefowa resortu edukacji Joanna Mucha, od początku roku liczba dzieci pobierających zasiłek 800 plus zmniejszyła się o 20 tysięcy. Jak dodała wiceminister, wprowadzenie obowiązku szkolnego i połączenie go z wypłatą 800 plus przyniosło już pierwszą weryfikację pobierania zasiłku.

Portal informuje, że "z ministerialnych statystyk wynika, że od września do polskiej szkoły dołączyły 33 tys. nowych dzieci ukraińskich, choć jak podkreśla Mucha, podawanie ich dokładnej liczby jest trudne ze względu na dynamiczną sytuację".

"W 2022 roku ten pułap sięgnął 200 tysięcy, jednak dotyczył wyłącznie dzieci, które przybyły do Polski jako uchodźcy po wybuchu wojny" - czytamy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, rodzice, składając wniosek o 800 plus, musza wpisać we wniosku do jakiej szkoły chodzi dziecko.

"Dzieci ukraińskie mają obowiązek szkolny od września tego roku, w tym wypadku nic się nie zmienia" – mówi Joanna Mucha.

Dotyczy to obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego (w wypadku uczniów podstawówek) i obowiązku nauki (w wypadku uczniów szkół ponadpodstawowych), bez względu na to, czy uczą się zdalnie w systemie ukraińskim.

ZUS ma prawo do wezwania obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt jest uznawany za legalny, ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze, do osobistego stawiennictwa we wskazanej w wezwaniu jednostce organizacyjnej w terminie 3 dni roboczych w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia i realizacji świadczeń.

W przypadku niezastosowania się do objęcia obowiązkiem szkolnym ukraińskich dzieci mieszkające w Polsce, rodzicom ma grozić postępowanie egzekucyjne i 100 zł grzywny, a od czerwca 2025 roku utrata prawa do korzystania z programu socjalnego 800 plus.