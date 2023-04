Rząd rezygnuje z wprowadzenia kontrowersyjnego podatku. Dlaczego?

Nie będzie podatku od pustostanów. Minister Buda wyjaśnia dlaczego

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w rozmowie z portalem 300gospodarka.pl wypowiedział się na temat opodatkowania pustostanów. "Analizowaliśmy to i obecnie nie zamierzamy tego robić. Dzisiaj dochód z najmu jest tak duży, że wszyscy, którzy chcą, swoje wolne nieruchomości wynajmują. Nie trzeba ich do tego zachęcać podatkami" - podkreślił minister.

Minister Buda wskazał, że pustostany należące do prywatnych właścicieli często są nimi ze względu na zły stan techniczny. "Pustostanem jest zarówno niezamieszkane mieszkanie w centrum, jak i odziedziczony po rodzinie stary domek na wsi. Trudno byłoby wprowadzać podatek wobec takich właścicieli(...). Problemem są natomiast pustostany należące do samorządów. One także są zwykle w złym stanie technicznym. Duża część pustostanów w Polsce to lokale komunalne, które stoją niewyremontowane, czasem podlegają pod konserwatora zabytków. Duże miasta mają całe kamienice, które nie nadają się do użytku, a koszt remontu to miliony złotych" - wyjaśnił minister w rozmowie z portalem 300gospodarka.pl.

"Taniej wybudować nowy blok niż wyremontować kamienicę"

Minister Waldemar Buda podkreślił również, że taniej jest wybudować nowy blok niż wyremontować kamienicę - natomiast nie należy "uciekać od zabytków, od naszej historii, od wspaniałej architektur". W związku z tym uruchomiony został program, którego celem jest dofinansowanie remontów nieruchomości komunalnych. "Przekazaliśmy na to 1,6 mld zł z dofinansowaniem na poziomie 80 proc. kosztów inwestycji" - powiedział w rozmowie z portalem 300gospodarka.pl.

