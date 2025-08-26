Rząd do 8 września przedstawi nowe rozwiązanie ws. weta prezydenta do ustawy o pomocy Ukraińcom.

Prezydent zawetował ustawę, argumentując, że świadczenie 800 plus powinno być powiązane z pracą w Polsce.

Rząd pracuje nad powiązaniem świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.

Zawetowana nowelizacja miała m.in. przedłużyć ochronę tymczasową Ukraińców do 4 marca 2026 r.

Nowe przepisy mają objąć wszystkich obcokrajowców, a kluczowym warunkiem otrzymania wsparcia, w tym 800 plus, ma być praca dla cudzoziemców i opłacanie składek ZUS. To fundamentalna zmiana, która może na nowo zdefiniować zasady przyznawania pomocy w Polsce.

Prezydenckie weto i jego konsekwencje dla pomocy Ukrainie

Prezydent RP zawetował nowelizację ustawy, która miała przedłużyć do 4 marca 2026 roku tymczasową ochronę dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Swoją decyzję uzasadnił potrzebą skorygowania przepisów, w tym powiązania świadczenia 800 plus z faktem podjęcia pracy w Polsce przez beneficjentów. Decyzja ta stawia pod znakiem zapytania ciągłość dotychczasowych form wsparcia. Rząd nie ma jednak zamiaru składać broni. Jak zapowiedział rzecznik rządu, odpowiedź zostanie przygotowana w najbliższych tygodniach.

Nie mamy wyjścia, musimy przygotować kolejne rozwiązanie – przyznał Adam Szłapka podczas konferencji prasowej. Do następnego posiedzenia Sejmu, 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie ws. prezydenckiego weta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Oznacza to, że rząd ma niewiele czasu na opracowanie nowych przepisów, które zapewnią stabilność i ciągłość wsparcia, jednocześnie odpowiadając na zastrzeżenia prezydenta.

Jaki jest plan rządu na świadczenia dla cudzoziemców?

Reakcja rządu na weto to nie tylko próba ratowania obecnej sytuacji, ale również zapowiedź systemowej reformy. Adam Szłapka poinformował, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pracuje nad znacznie szerszymi zmianami, które obejmą wszystkich obcokrajowców przebywających w Polsce, a nie tylko obywateli Ukrainy. Nowe regulacje mają na celu uszczelnienie systemu i wprowadzenie jasnej zasady – świadczenia socjalne tylko dla osób aktywnych zawodowo.

Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce - powiedział we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak podkreślił, nowa regulacja ma dotyczyć nie tylko świadczenia 800 plus, ale „wszystkich, które są potencjalnie możliwe do wypracowania”.

Kluczowym warunkiem ich otrzymania ma być „bycie załogowanym w systemie ZUS”, co w praktyce oznacza legalne zatrudnienie. Taka zmiana może być rewolucją w polityce migracyjnej i społecznej państwa, kładąc większy nacisk na aktywizację zawodową cudzoziemców.

Co zakładała zawetowana nowelizacja ustawy?

Zawetowana przez prezydenta ustawa była kompleksową odpowiedzią na decyzję Rady UE i miała na celu nie tylko przedłużenie ochrony, ale także doprecyzowanie wielu istniejących przepisów. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r.

Poza tym kluczowym elementem, nowela wprowadzała szereg istotnych zmian. Miała doprecyzować zasady przyznawania 800 plus dzieciom kontynuującym naukę w uczelniach lub na kursach zawodowych po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. Przewidywała również wydłużenie terminów dla wojewodów na rozpatrywanie wniosków o pobyt stały czy czasowy.

Co więcej, projekt zakładał uszczelnienie systemu, m.in. poprzez wyeliminowanie nadużyć związanych z małym ruchem granicznym oraz wprowadzał wymóg dokumentowania więzów rodzinnych przy ubieganiu się o świadczenia dla Ukraińców. Wprowadzał także zmiany w ustawach o zawodach lekarza i pielęgniarki, uszczelniając uproszczony system dopuszczania do pracy medyków spoza UE.

Mentzen o 800 plus. Jednoznaczne słowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.