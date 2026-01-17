Nowy ośrodek ma pomóc w powstaniu społecznych agencji najmu w całej Polsce

SAN-y będą pośrednikami między właścicielami pustostanów a osobami szukającymi mieszkań

30 samorządów otrzyma wsparcie finansowe ze środków unijnych

Celem jest powstanie 14 nowych agencji najmu społecznego w kraju

Społeczne agencje najmu rozwiązaniem problemu mieszkaniowego

Społeczne agencje najmu to instytucje samorządowe, które pośredniczą między właścicielami mieszkań a najemcami. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że SAN-y stanowią odpowiedź na palący problem mieszkaniowy w Polsce.

Społeczne agencje najmu są pośrednikami między tymi, którzy potrzebują mieszkań, a nie są w stanie zapewnić sobie tych mieszkań na zasadach komercyjnych

- wyjaśniła minister podczas uroczystości we Wrocławiu.

Pustostany trafią do osób czekających na najem komunalny

W Polsce jest około 2 milionów pustostanów, głównie w rękach prywatnych właścicieli. Jednocześnie złożono wnioski na wynajem 110 tysięcy mieszkań komunalnych. To ogromna różnica, którą mają wypełnić społeczne agencje najmu.

Społeczne agencje najmu, to jest odpowiedź na połączenie pustostanów z ludźmi oczekującymi na najem komunalny

- dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Najem społeczny sprawdził się już w kilkunastu miastach

SAN-y funkcjonują obecnie w Gdańsku, Mysłowicach, Tarnowie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. To właśnie jedna z najprężniej działających agencji we Wrocławiu stała się wzorem dla nowej ogólnopolskiej inicjatywy.

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz podkreślił, że społeczne agencje najmu uzupełniają ofertę mieszkaniową samorządów obok mieszkań komunalnych i społecznych.

Wsparcie unijne dla 30 samorządów

Ośrodek Rozwoju Najmu Społecznego oraz społeczne agencje najmu otrzymają finansowanie ze środków unijnych. W projekcie rozwoju najmu społecznego wybranych zostanie 30 samorządów, które uzyskają pogłębioną współpracę i wsparcie.

Finalnie chcielibyśmy, aby zostało zawiązanych 14 SAN-ów nowych na terenie całego kraju

- powiedział Bałajewicz.

Korzyści dla właścicieli i najemców mieszkań

System najmu społecznego chroni interesy obu stron. Właściciele pustostanów mogą wynająć mieszkanie bez ryzyka, a osoby szukające lokum uzyskują dostęp do przystępnego cenowo najmu. Zasób komunalny w polskich miastach jest niewystarczający, dlatego współpraca z prywatnymi właścicielami staje się kluczowa.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025