Rząd szykuje rewolucję na drogach! Nastolatki za kierownicą, dzieci w kaskach

Beata Lekszycka
PAP
Marta Kowalska
2025-09-01 16:02

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się zmianami w przepisach, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo i mobilność. Propozycje zmian obejmują m.in. prawo jazdy dla 17-latków oraz obowiązek noszenia kasków przez dzieci do lat 16 podczas jazdy rowerem i hulajnogą.

Uśmiechnięty nastolatek siedzi za kierownicą samochodu i pokazuje polskie prawo jazdy. Zdjęcie ilustruje planowane zmiany w prawie drogowym, m.in. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B od 17. roku życia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na portalu Super Biznes.

i

  • Prawo jazdy dla 17-latków: Projekt ustawy umożliwi uzyskanie prawa jazdy kat. B od 17. roku życia za zgodą rodziców.
  • Okres próbny z ograniczeniami: Młodzi kierowcy będą mieli okres próbny z limitami prędkości i zakazem przewozu niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna.
  • Zmiany w punktach karnych: Nowe przepisy pozwolą na redukcję punktów karnych przez szkolenia i zaostrzą kary za przekroczenia prędkości.
  • Obowiązkowe kaski dla dzieci: Dzieci do 16. roku życia będą musiały nosić kaski podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej i UTO.

Prawo jazdy dla 17-latka 

Resort infrastruktury przygotował projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który umożliwi ubieganie się o prawo jazdy kat. B już od 17. roku życia. Warunkiem ma być uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Jak podkreślają autorzy projektu, celem zmian jest zwiększenie mobilności młodych osób i ograniczenie problemu wykluczenia komunikacyjnego.

Nowe przepisy przewidują również okres próbny, podczas którego młody kierowca będzie musiał przestrzegać dodatkowych ograniczeń. Zabronione będzie m.in. spożywanie alkoholu, a także przekraczanie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim oraz 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych.

Bezpieczeństwo młodych kierowców

W okresie próbnym kierowca w wieku 17 lat nie będzie mógł przewozić niepełnoletnich pasażerów, chyba że towarzyszyć mu będzie dorosły, doświadczony opiekun. Takie rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko wypadków, szczególnie w sytuacjach powrotów z imprez.

Projekt zakłada także możliwość redukcji punktów karnych dzięki szkoleniom. Obecnie kierowcy mogą raz na 6 miesięcy wziąć udział w odpłatnym kursie zmniejszającym liczbę punktów. Dodatkowo przewidziano odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza terenem zabudowanym.

Obowiązkowe kaski dla dzieci

Według zapowiedzi szefa Ministerstwa Infrastruktury, Dariusza Klimczaka, do projektu dodano również przepis o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16. roku życia. Ma on obejmować jazdę rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO). W ocenie resortu rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu.

