Wrześniowa promocja ORLEN - zasady rabatu na tankowanie

Nowa akcja promocyjna w aplikacji ORLEN VITAY obowiązuje od 1 do 30 września. Posiadacze aplikacji mogą aktywować kupon rabatowy wielokrotnego użytku przed każdą płatnością na stacji.

Warunkiem otrzymania zniżki jest zatankowanie benzyny lub oleju napędowego marek EFECTA albo VERVA oraz zakup produktu pozapaliwowego. Wysokość rabatu uzależniona jest od objętości paliwa:

10 zł za tankowanie 30-39,99 litrów

15 zł za tankowanie 40-49,99 litrów

20 zł za tankowanie powyżej 50 litrów

Dodatkowe promocje ORLEN na stacjach

Oprócz wrześniowej akcji paliwowej, klienci mogą skorzystać z promocji śniadaniowej na stop.cafe. Od 29 sierpnia do końca września kawa lub gorący napój 210 ml kosztuje tylko 5 zł przy zakupie kanapki lub zestawu śniadaniowego w godzinach 4:00-11:30.

Jak podkreśla Piotr Suchodolski, dyrektor wykonawczy ds. marketingu komercyjnego ORLEN, wakacyjne "Epickie weekendy" cieszyły się o 20 proc. większą popularnością niż w 2024 roku, co skłoniło firmę do szybkiego uruchomienia kolejnej akcji promocyjnej.

Aplikacja ORLEN VITAY - kluczowe narzędzie oszczędności

Promocja wrześniowa jest częścią strategii "Energia jutra zaczyna się dziś", w ramach której PKN ORLEN rozwija ofertę dla klientów indywidualnych. Aplikacja ORLEN VITAY stała się głównym narzędziem komunikacji z kierowcami, oferując nie tylko promocje paliwowe, ale także program lojalnościowy i płatności mobilne.

Z promocji wyłączone są zakupy alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz produktów leczniczych. Pełna lista ograniczeń dostępna jest w regulaminie na vitay.pl/paliwa. Kierowcy mogą łączyć oszczędności z programem lojalnościowym VITAY, zbierając dodatkowe punkty za każde tankowanie i zakupy na stacjach ORLEN w całej Polsce.

