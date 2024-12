Niższy wiek emerytalny. Emerytury stażowe w Sejmie

Obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W Sejmie, jeszcze w poprzedniej kadencji zostały złożone dwa projekty ustaw wprowadzające emerytury zależne nie od wieku, ale od stażu pracy. Pierwszy stworzony był przez prezydenta Andrzeja Dudę (52 l.) wraz z „Solidarnością” a drugi to projekt obywatelski przygotowany przez Lewicę i OPZZ. Oba umożliwiają przejście na emeryturę osobom, które przepracowały 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni).

W 2024 Sejm przeprowadził pierwsze czytania dwóch projektów dotyczących emerytur stażowych. Projekty ustaw zostały skierowane do komisji polityki społecznej i rodziny. Obecnie czekają na wypracowanie stanowiska rządu. Obie propozycje są analizowane w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Emerytury stażowe. Jakie będzie stanowisko rządu?

Pięć miesięcy temu posłowie po raz ostatni zajmowali się emeryturami stażowymi. Ministerstwo Rodziny jest za tym, by o możliwości przechodzenia na takie wcześniejsze emerytury rozmawiać - pisze "Fakt"

Stanowisko MRPiPS do wprowadzenia samej konstrukcji emerytury stażowej do systemu jest stanowiskiem życzliwym. Niemniej jednak zwracam również uwagę na to, że na tym etapie nie ma jeszcze stanowiska rządu, więc ta życzliwość jest życzliwością ministra i ministerstwa, a nie jest jeszcze życzliwością Rady Ministrów – mówił na lipcowym posiedzeniu komisji wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.

Z kolei Ministerstwo Finansów wskazuje na wysokie koszty wprowadzenia emerytur stażowych, które wyliczono nawet do 24 mld zł, gdyby wszyscy uprawnieni zdecydowaliby się na wcześniejsze przejście na emeryturę. Jednak nawet, gdyby rząd zdecydował się na reformę, nie ma szans, by szybko weszła w życie. Jak podaje ZUS - "Wdrożenie projektowanych regulacji wymagało będzie odpowiedniej modyfikacji systemów informatycznych, co oznacza konieczność uwzględnienia co najmniej 12-miesięcznego vacatio legis". Z szacunków ZUS wynika, że w pierwszym roku obowiązywania przepisów, z takiej nowej emerytury mogłoby skorzystać 380 tys. osób.

Związkowcy upominają się o emerytury stażowe

- "Emerytury stażowe — właśnie zwróciłem się z zapytaniem dotyczącym zaawansowania prac nad przygotowaniem stanowiska Rządu w sprawie emerytur stażowych. Obietnica przygotowania takiego stanowiska do końca 2024r. padła ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 26 lipca br. – napisał w mediach społecznościowych wiceszef OPZZ Sebastian Koćwin.