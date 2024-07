Rząd Tuska chce podwyżki opłat za wydanie prawa jazdy. Wzrost o 100 proc.

Zmiany w ważnym dodatku do emerytury. Sejm zadecydował

Podczas posiedzenia komisji infrastruktury Rychter stwierdziła, że "rozpatrywana jest opcja podniesienia tej opłaty o wskaźnik cen towarów i usług tj. 47 - 50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego - o 35 zł". To oznacza, że krajowe prawo jazdy zdrożeje o około 50 proc. - obecnie kosztuje 100,50 zł, a międzynarodowe - o 100 proc. (obecnie - 35 zł).

Rychter tłumaczy konieczność podwyżek rosnącymi cenami opłat wnoszonymi do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

"W 2017 r. nastąpiła podwyżka o 2 proc., w 2018 r. - o 1,6 proc., w 2019 r. - o 2,3 proc., w 2020 r. - o 3,4 proc., w 2021 r. - o 5,1 proc., w 2022 - o 14,4 proc., a w 2023 - o 11,4 proc." -wyliczyła.

I dodaje, że "od 2011, do 2023 roku, biorąc pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług, odnotowaliśmy wzrost kosztów ponoszonych do PWPW o ok. 47 proc. O tyle realnie zmniejszyła się różnica, która zostaje organom rejestrującym na pokrycie wydatków związanych z rejestracją pojazdów"- stwierdziła.

Obecnie cena za komplet tablic rejestracyjnych, bez naklejek legalizacyjnych, to 80 zł, natomiast jeśli wniosek dotyczy jednej tablicy, ta opłata wynosi 40 zł. Koszt wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego wynosi 54,50 zł. Wyrobienie nowego dokumentu wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego kosztuje 73,50 zł.

Na razie nie zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie.

Ceny kursów jazdy mocno w górę

Tymczasem również same kursy prawa jazdy drożeją lawinowo z roku na rok. Jak wylicza rankomat.pl, sam podstawowy kurs w 2024 r. średnio kosztuje 3,5 tys. zł. Oczywiście do tego nalezy doliczyć wykupienie dodatkowych jazd i kosztów egzaminów.

Podstawowe szkolenia kandydatów na kierowcę składają się z dwóch części:

30 godzin zajęć teoretycznych (godzina jest rozumiana jako 45 min) – podczas zajęć zapoznasz się z przepisami ruchu drogowego, zasadami jazdy samochodem oraz pierwszej pomocy,

30 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut) - kurs obejmuje jazdę po placu manewrowym i w mieście oraz okolicach, z uwzględnieniem tras egzaminacyjnych.

Zazwyczaj, kursanci otrzymują od szkoły jazdy wszystkie niezbędne materiały oraz testy, przygotowujące do egzaminu państwowego. Bywa jednak i tak (szczególnie w najtańszych ośrodkach), że za niektóre pomoce naukowe trzeba dopłacić. "Zanim wybierzesz szkołę jazdy, sprawdź dokładnie, co otrzymasz w cenie kursu - radzą eskperci rankomat.pl

Później za egzamin kategorii B, należy zapłacić 50 zł za egzamin teoretyczny i 200-250 za praktyczny.

Dla porównania w Niemczech czy we Francji cały koszt uzyskania prawa jazdy to wydatek około 2000 euro. Do tego nalezy dodać koszty egzaminów.