Rząd planuje kolejną fazę deregulacji, skupiając się na systemowych zmianach w prawie podatkowym i postępowaniach sądowych, mimo wet prezydenta.

Celem jest uproszczenie procedur i wyeliminowanie biurokratycznych utrudnień, ale obniżka podatków nie jest priorytetem.

Deregulacja w sądownictwie ma przyspieszyć postępowania, m.in. poprzez elektroniczne wnoszenie pism sądowych.

Rząd dąży do ponownego uchwalenia ustaw, które wcześniej zostały zawetowane przez prezydenta.

Według piątkowej "Rzeczpospolitej" rząd Donalda Tuska zaczyna kolejny etap upraszczania prawa, a na pierwszy ogień idą procedury podatkowe i sądowe. Gazeta podkreśla, że celem jest ponowne uchwalenie tego, co wcześniej zawetował prezydent Karol Nawrocki, co stanowi kluczowy element planu rządu.

Minister Maciej Berek, szef Rządowego Zespołu Deregulacyjnego, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedział, że nadchodzące zmiany będą miały charakter reform systemowych, a nie tylko pojedynczych poprawek, co ma zapewnić trwałe i odczuwalne efekty.

W odróżnieniu od ponad 120 "punktowych" zmian wdrożonych w ciągu ostatniego roku, nowa faza deregulacji ma obejmować reformy o szerszym zasięgu. Berek wyjaśnił, że w fazie 2.0 rząd chce rozmawiać o zmianach bardziej systemowych, a nie o pojedynczych projektach dotyczących konkretnych instytucji czy przepisów.

Zmiany w prawie podatkowym i postępowaniach sądowych

Plany deregulacyjne mają dotyczyć przede wszystkim prawa podatkowego oraz gospodarczych postępowań sądowych. Mimo to, nie należy oczekiwać obniżki danin publicznych. Minister Berek tłumaczył, że utrzymanie poziomu dochodów państwa oznacza, że każda korekta wymaga zmniejszenia czegoś jednemu podmiotowi i zwiększenia innemu, co zawsze jest politycznie i społecznie delikatne.

Sugeruje to, że zmiany będą raczej dotyczyć Ordynacji podatkowej i będą polegać na uproszczeniu procedur w relacjach między fiskusem a podatnikiem. "Rzeczpospolita" nieoficjalnie dowiedziała się, że jedną z takich zmian ma być załatwianie w drodze milczącej zgody umorzenia podatków na kwoty nieprzekraczające równowartości minimalnego wynagrodzenia (obecnie 4806 zł).

W planach zmiany w sądownictwie. Rząd ponownie podsunie ustawę prezydentowi

W kwestii deregulacji w sądownictwie nie należy spodziewać się reformy Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Zamiast tego, zmiany proceduralne mają przyspieszyć postępowania. Jak podaje gazeta, procesy w sprawach gospodarczych mogą się skrócić o kilka miesięcy dzięki możliwości wnoszenia pism sądowych przez pełnomocników stron w formie elektronicznej.

"Rz" przypomina, że deregulacja rozpoczęła się rok temu. Zespół pod kierownictwem Rafała Brzoski wypracował dla rządu 522 postulaty legislacyjne. Do tej pory 126 z nich zostało wprowadzonych w życie. Prezydent Karol Nawrocki częściowo zahamował ten proces, wetując ustawy realizujące 18 postulatów. Rząd zamierza jednak podjąć kroki w celu ponownego uchwalenia tych ustaw.-

