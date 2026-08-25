Polacy zdecydowali. Chcą podniesienia kwoty wolnej od podatku

Sondaż Centrum Badań Opinii Publicznej, przeprowadzony dla „Dziennika Gazety Prawnej”, jasno pokazuje, jakie są oczekiwania Polaków wobec systemu podatkowego. Na pytanie o najbardziej potrzebne zmiany w podatkach PIT, odpowiedź była jednoznaczna. Zdecydowana większość ankietowanych chciałaby realizacji obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Taką odpowiedź wskazało niespełna 41 proc. uczestników badania. To sygnał dla rządu Donalda Tuska, że wyborcy wciąż pamiętają o jednej z kluczowych deklaracji z kampanii.

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Co na to rząd Donalda Tuska? Propozycja, która nie zyskała poparcia

Rząd ma jednak inny pomysł, który nie spotkał się z ciepłym przyjęciem. W badaniu CBOS zapytano również o ocenę rządowej propozycji zmian w podatkach. Chodziło o wprowadzenie progu podatkowego na poziomie 32 proc. dla dochodów przekraczających 150 tys. zł rocznie. Wyniki są dla gabinetu premiera Donalda Tuska bardzo słabe. Proponowane przez rząd Donalda Tuska zmiany w podatkach PIT, dotyczące progu podatkowego, spotkały się z niewielkim entuzjazmem – poparcie dla nich wyraziło zaledwie 10,7 proc. badanych. To pokazuje ogromną rozbieżność między oczekiwaniami społecznymi a kierunkiem, który obrała władza.

Podziały polityczne i błąd w komunikacji

Jak można się było spodziewać, na odpowiedzi dotyczące podatków ogromny wpływ mają sympatie polityczne. Sondaż pokazuje wyraźny podział. Podniesienia kwoty wolnej chce aż 57,3 proc. zwolenników opozycji, ale także 36,4 proc. wyborców obozu rządzącego. To dowód na to, że obietnica ta zapadła w pamięć szerokiemu gronu obywateli, niezależnie od ich preferencji.

Zdaniem prof. Andrzeja Rycharda, socjologa z Polskiej Akademii Nauk, rząd popełnił błąd w komunikacji swojej propozycji. W rozmowie z „DGP” ekspert wskazał, że temat został źle przedstawiony opinii publicznej.

Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku – ocenił prof. Rychard.