NIK ujawnia: Ponad 402 mln zł na nagrody w ministerstwach rządu Tuska

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) ujawnia szokujące dane dotyczące wydatków na nagrody w ministerstwach i urzędach podległych rządowi Donalda Tuska. W 2024 roku, czyli w pierwszym roku sprawowania władzy, na ten cel przeznaczono aż 402,1 mln zł. Kontrolerzy Mariana Banasia wzięli pod lupę wydatki z budżetu państwa i przyjrzeli się kwotom przeznaczonym na premie dla wyróżniających się pracowników.

Co ciekawe, choć kwota wydaje się ogromna, jest o 1,4% niższa niż w roku poprzednim. NIK podkreśla, że odwrócono tym samym tendencję wzrostową, która miała miejsce w latach 2021-2023. Dla porównania, w 2022 roku na nagrody wydano 345,8 mln zł, a w 2023 roku – 407,9 mln zł.

Jak informuje dziennik Fakt, w niektórych instytucjach państwowych nagrody wypłacono także szefom, co nie było praktykowane za czasów PiS. Przykładem jest Krajowe Biuro Wyborcze, gdzie nagroda dla osoby na kierowniczym stanowisku przekroczyła 111 tys. zł.

Ministerstwo Finansów liderem nagród – aż 48,9 mln zł dla pracowników

Z raportu NIK wynika, że największym "hojnością" w zakresie nagród wykazało się Ministerstwo Finansów Andrzeja Domańskiego. W 2024 roku resort ten przeznaczył na premie dla swoich pracowników aż 48,9 mln zł. Oznacza to, że co czwarta wypłacona nagroda trafiła właśnie do pracowników Ministerstwa Finansów.

Kontrolerzy zwracają uwagę na spore dysproporcje w kwotach wypłacanych bonusów pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Średnia kwota nagród wypłaconych pracownikom ministerstw w 2024 roku wahała się od 1,5 tys. zł w Ministerstwie Sportu i Turystyki do 25,3 tys. zł w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szefowie z rekordowymi nagrodami. Gdzie wypłacono najwięcej?

Kontrolerzy NIK przyjrzeli się również nagrodom wypłacanym osobom na kierowniczych stanowiskach państwowych. Okazuje się, że w urzędach centralnych średni bonus dla szefostwa wynosił od 3,3 tys. zł (Urząd Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15) do aż 111,3 tys. zł (Krajowe Biuro Wyborcze).

Najwyższe średnie nagrody dla kierownictwa przyznano w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (78,4 tys. zł), w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (67,4 tys. zł) oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (54,8 tys. zł). Co ciekawe, jak podkreśla NIK, w ministerstwach oraz urzędach wojewódzkich w latach 2021-2024 osobom na tych stanowiskach nagród nie przyznawano.

Raport NIK bezlitośnie obnaża finansową politykę rządu Donalda Tuska w zakresie nagród. Jak zauważa Fakt, wydatki na nagrody w ministerstwach i urzędach sięgnęły ponad 402 mln zł, choć minimalnie spadły w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej na premie dla swoich pracowników wydało Ministerstwo Finansów, a rekordowe nagrody trafiły do szefostwa niektórych urzędów centralnych.

