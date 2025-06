Rząd Tuska szykuje rewolucję dla pracowników i pracodawców. Właśnie podali szczegóły

Popełniła błąd we wniosku o 800 plus! Teraz musi oddać tysiące złotych

Propozycja zmian w przepisach jest odpowiedzią na postulaty deregulacyjne wypracowane przez Rządowy Zespół do spraw Deregulacji powołany przez Radę Ministrów w marcu 2025 r. Projekt ukazał się w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W uzasadnieniu czytamy, że celem zmian jest stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, usunięcie zbędnych formalności i ujednolicenie systemu prawnego w zakresie prawa pracy. Projekt przewiduje m.in. ustalenie terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop na ten sam dzień, w którym wypłacane jest wynagrodzenie.

Według obecnie obowiązujących przepisów roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za urlop jest wymagane w dniu rozwiązania umowy o pracę. Autorzy projektu zwracają uwagę, że powoduje to konieczność tworzenia przez pracodawców dodatkowych list płac i przelewów poza comiesięcznymi listami wynagrodzeń. Ponadto – jak wskazują – może to prowadzić do nieprawidłowego wyliczenia wysokości ekwiwalentu przed ustaniem stosunku pracy.

Dzięki zmianom pracodawcy będą mogli dokonać jednego przelewu należnych pieniędzy wraz z wypłatą ostatniego wynagrodzenia.

Ujednolicenie reprezentacji pracowników

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę MRPiPS, jest niejednolita reprezentacja pracowników w różnych sprawach z zakresu prawa pracy. W uzasadnieniu wyjaśniono, że regulacje prawa pracy, np. dotyczące pracy zdalnej, wymagają minimum dwóch reprezentantów pracowników, podczas gdy ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje udział tylko jednego reprezentanta pracowników w procesie uzgodnień regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W projekcie zaproponowano, że jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych „wymagają uzgodnienia z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów”.

Elektroniczna komunikacja na szerszą skalę

Projekt zawiera również przepisy usprawniające komunikację między pracodawcą a pracownikami i związkami zawodowymi. W regulacji rozszerzono katalog spraw, które będą mogły być realizowane również w postaci elektronicznej.

Dotyczyć to będzie m.in. przekazania informacji o monitoringu, wniosku o udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy czy o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

