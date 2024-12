Mieszkania w Polsce

W Polsce wciąż jest za mało mieszkań dostępnych w przystępnych cenach. Bańska cenowa na rynku nieruchomości urosła już do monstrualnych rozmiarów. Deweloperzy wywindowali ceny, przez co szczególnie w dużych miastach coraz trudniej o zakup własnego mieszkania. Rząd ma pomysł na to, jak tę sytuację zmienić i zwiększyć dostępność mieszkań na rynku. Ministrowie Tuska w pierwszych miesiącach 2025 r. ma zająć się projektem ustawy, która ma wpłynąć na zwiększenie dostępności gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych.

Prace nad nowymi regulacjami prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jakie zmiany przewiduje proponowana ustawa? Przede wszystkim ustawa ma doprowadzić m.in. do zniesienia ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miast oraz rezygnacji z prawa odkupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wiele terenów rolnych w miastach nie jest wykorzystywanych zgodnie z ich formalnym przeznaczeniem, a nowe regulacje mają sprawić, że po prostu na takich działkach mogłyby powstać nowe budynki mieszkalne.

Nowe przepisy to więcej mieszkań

Jak podaje money.pl w myśl planowanych zmian "aktywizacji" mają ulec nie tylko tereny należące do KOWR, ale też do spółek Skarbu Państwa. Mogą być z tym związane pewne kontrowersje. Chodzi o to, że minister właściwy do spraw budownictwa będzie miał kompetencje do nieodpłatnego przejmowania nieruchomości spółek Skarbu Państwa oraz KOWR i przekazania ich do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta. Starosta zaś będzie uprawniony do rozdysponowania tych gruntów na poziomie lokalnym. Nieodpłatne przejmowanie gruntów należących do państwowych spółek stanowić będzie uszczuplenie ich majątków. Ważne będzie również precyzyjne określenie procedur przekazywania takich gruntów oraz jasne kryteria ich wyboru.