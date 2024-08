Rząd Tuska wybuduje na elektrownię jądrową. Są pieniądze w budżecie

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Elektrownia jądrowa w Polsce

Rząd Donalda Tuska zarezerwował w budżecie pieniądze na budowę elektrowni atomowej w Polsce. W budżecie państwa na rok 2025 zarezerwowano na ten cel 4,6 mld zł. Zatem to pewne, że rząd Donalda Tuska nie zrezygnuje z inwestycji w energetykę nuklearną w Polsce. A przypomnijmy, że już poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego stawiał na nuklearne inwestycje w Polsce. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej może rozpocząć się za dwa lata, a w 2033 r. uruchomiony ma zostać pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2–3 lata.

Premier Donald Tusk podkreślił, że prace przygotowawcze muszą się zacząć od przygotowania niezbędnej infrastruktury

Właśnie ruszają prace przygotowawcze do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu - oświadczył premier Donald Tusk.

Rząd Tuska stawia na atom

Według Tuska chodzi o kosztowne w skutkach decyzje dotyczące budowy dróg, pirsu i unowocześnienie linii kolejowych. Szef rządu wskazał, że w środę minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał mu, że te prace właśnie ruszają.

Z kolei minister finansów Andrzej Domański poinformował na konferencji prasowej, że na przyszły rok rząd ma zabezpieczone 4,6 mld zł na potrzeby budowy elektrowni jądrowej i planuje tymi pieniędzmi dokapitalizować spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe - należącego w 100 proc. do Skarbu Państwa inwestora elektrowni.

Sama PEJ poinformowała w środę o złożeniu do Wojewody Pomorskiego wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Spółka planuje m.in. zabezpieczenie terenu przyszłej budowy oraz prace geodezyjne.

We wtorek w Urzędzie Morskim w Gdyni podpisano umowę na zaprojektowanie pirsu MOLF - pomostu do rozładunku materiałów i urządzeń do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.

QUIZ PRL. Muzyka Polski Ludowej. Czy znasz hity lat 80.? Pytanie 1 z 15 Jaki zespół wykonywał utwór „Kryzysowa narzeczona” ? Lady Pank Bajm Piersi Dalej