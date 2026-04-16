Od 2027 roku świadczenie 800+ będzie automatycznie przedłużane, eliminując potrzebę corocznego składania wniosków przez rodziców.

Wniosek o 800+ będzie składany tylko raz (przy pierwszym ubieganiu się), a system ZUS będzie korzystał z już zgromadzonych danych.

Rozszerzy się krąg uprawnionych do 800+ o osoby sprawujące bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu.

Rodzice muszą pamiętać o złożeniu wniosku na okres 2026/2027 do 30 kwietnia 2026 r., aby zachować ciągłość wypłat.

Nowe zasady 800 plus od 2027 roku

Program 800 plus obejmuje dziś miliony rodzin w Polsce, dlatego każda zmiana wywołuje duże zainteresowanie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje reformę, która ma uprościć procedury i ograniczyć formalności po stronie rodziców.

Kluczową zmianą ma być automatyczne przedłużanie prawa do świadczenia na kolejny okres. Jak wskazano w założeniach: „Ma ona na celu wprowadzenie automatycznego, corocznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego 800 plus, na kolejny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania wniosku przez rodzica lub opiekuna dziecka”.

Reforma wpisuje się w szerszy plan upraszczania procedur i ograniczania biurokracji.

Koniec corocznych wniosków do ZUS

W praktyce oznacza to, że rodzice będą składać wniosek o 800 plus tylko raz – przy pierwszym ubieganiu się o świadczenie na dane dziecko, np. po jego urodzeniu. W kolejnych latach system będzie korzystał z danych zgromadzonych przez ZUS.

Możliwość aktualizacji informacji pozostanie – jeśli zmieni się sytuacja rodzinna, opiekunowie będą mogli zmodyfikować dane. W przeciwnym razie świadczenie będzie przyznawane automatycznie.

Zmiany w przepisach i nowe grupy uprawnionych

Projekt nowelizacji został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a jego przyjęcie planowane jest na II kwartał 2026 r. Nowe regulacje mają obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, rozpoczynającego się 1 czerwca 2027 r.

Zmiany obejmą także rozszerzenie katalogu osób uprawnionych. Świadczenie mają otrzymać również osoby sprawujące tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu. Jak podkreśla resort, jest to postulat Rzecznika Praw Dziecka.

Ważny termin dla rodziców w 2026 roku

Choć zmiany wejdą w życie dopiero w 2027 r., już teraz rodzice powinni pamiętać o bieżących obowiązkach. Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek na nowy okres świadczeniowy należy złożyć do 30 kwietnia. Termin ten gwarantuje wypłatę środków za czerwiec najpóźniej do 30 czerwca.

PTNW - Miłosz Bembinow