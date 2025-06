Składki ZUS 2026: Szok! Przedsiębiorcy zapłacą 24 tys. zł więcej?

Przedsiębiorcy w Polsce muszą przygotować się na finansowy szok. Już w 2026 roku czeka ich drastyczny wzrost składek ZUS. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, roczne obciążenie z tego tytułu może wzrosnąć nawet o 24 tysiące złotych. To oznacza, że miesięczne koszty prowadzenia działalności wzrosną o ponad 2 tysiące złotych w porównaniu do 2025 roku.

Dla wielu firm, zwłaszcza tych z sektora MŚP, tak duży wzrost składek ZUS może stanowić poważne zagrożenie dla płynności finansowej. Dodatkowe obciążenie może zmusić przedsiębiorców do ograniczenia inwestycji, redukcji zatrudnienia lub podniesienia cen oferowanych produktów i usług. To realny problem, który dotknie tysiące polskich firm.

Skąd się biorą podwyżki ZUS? Płaca minimalna i jej wpływ na składki

Wzrost składek ZUS w 2026 roku to efekt kilku czynników, ale kluczową rolę odgrywa tu wzrost płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To właśnie te wskaźniki stanowią podstawę do wyliczenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Im wyższa płaca minimalna i przeciętne wynagrodzenie, tym wyższa podstawa wymiaru składek, a co za tym idzie – wyższe obciążenia dla przedsiębiorców. Zgodnie z prognozami, średnia pensja brutto w 2026 roku ma wynieść 9656 zł. Podstawa składek ZUS to 60% tej kwoty, czyli 5793,60 zł.

Wakacje składkowe – czy to realna pomoc dla firm?

Rządzący rozważają wprowadzenie tak zwanych wakacji składkowych, które miałyby stanowić pewną ulgę dla przedsiębiorców. Dzięki nim, firmy mogłyby liczyć na zmniejszenie rocznych zobowiązań wobec ZUS. Jednak na razie to tylko propozycja, a brak gwarancji, że zostanie ona wdrożona w życie.

Jeżeli wakacje składkowe wejdą w życie, łączne zobowiązania wobec ZUS mogłyby spaść do 21 tys. 725,33 zł rocznie. To wciąż więcej niż w obecnym systemie, ale mniej niż standardowa składka planowana na 2026 rok. Mimo to, przedsiębiorcy powinni podchodzić do tej propozycji z rezerwą, ponieważ projekty regulacji są na wczesnym etapie planowania.

Jak przygotować się na wzrost kosztów prowadzenia działalności?

Wzrost składek ZUS to kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy już teraz zmagają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Dlatego warto już teraz przygotować się na ewentualne podwyżki i poszukać sposobów na optymalizację wydatków. Specjaliści radzą, aby dokładnie przeanalizować budżet firmy i poszukać oszczędności. Warto również sprawdzić, czy istnieją dostępne formy wsparcia lub ulgi, które mogą pomóc w zmniejszeniu obciążeń. Pamiętaj, że im lepiej przygotujesz się na nadchodzące zmiany, tym łatwiej będzie Ci utrzymać stabilność finansową Twojej firmy.