GUS podał przeciętne wynagrodzenie

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosło 8962,28 zł. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia nowych limitów dorabiania dla emerytów i rencistów. W związku ze wzrostem tego parametru, od czerwca do końca sierpnia 2025 roku będą obowiązywały następujące limity:

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia: 6273,60 zł brutto (obecnie: 5 934,10 zł brutto)

130 proc. przeciętnego wynagrodzenia: 11 650,96 zł brutto (obecnie: 11 020,40 zł brutto).

Dorabiający do emerytur seniorzy powinni pilnować tych informacji podawanych przez GUS, ponieważ przekroczenie progów może oznaczać zmniejszenie lub nawet całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia z ZUS. Jeśli przychód osoby pobierającej emeryturę lub rentę przekroczy 70 proc. średniego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie, ale nie więcej niż o:

939,61 zł – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla rent rodzinnych, jeśli świadczenie przysługuje jednej osobie.

Jeśli natomiast przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 650,96 zł brutto miesięcznie, wypłata świadczenia zostanie zawieszona w całości za dany miesiąc.

Na przykład, jeśli rencista w wieku 63 lat zarobi w lipcu 2025 r. 8000 zł brutto, przekraczając pierwszy próg o ponad 1700 zł, ZUS obniży mu wypłatę o 704,75 zł. Jeśli ten sam senior zarobi 12 000 zł, świadczenie zostanie zawieszone całkowicie.

Kogo nie dotyczą limity?

Zasady ograniczające wysokość przychodów dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego – czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po ukończeniu tego wieku emeryci mogą pracować i zarabiać bez żadnych limitów – niezależnie od wysokości wynagrodzenia. Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższa emeryturę do wysokości minimalnej – wówczas każda dodatkowa kwota, która przekracza różnicę między świadczeniem a minimum, może skutkować wypłatą pomniejszoną o ten dodatek.

Z ograniczeń zwolnione są również osoby pobierające: renty inwalidów wojennych i wojskowych, renty rodzinne po osobach uprawnionych do takich świadczeń.

Warto pamiętać, że ZUS może zweryfikować przychody emeryta lub rencisty, m.in. na podstawie danych z Zakładu Pracy, PIT-ów, czy raportów ZUS RCA przesyłanych przez pracodawców.

Utrata trzynastej emerytury

W ostatnich tygodniach wiele emocji wzbudziły przypadki, w których ZUS wezwał seniorów do zwrócenia trzynastej emerytury za 2024 rok. Powód? Przekroczenie dopuszczalnych limitów dorabiania, nawet o niewielką kwotę. Choć dla wielu emerytów było to zaskoczeniem, przepisy są jednoznaczne: jeśli świadczenie główne zostało w danym roku zmniejszone lub zawieszone, to trzynastka się nie należy. Dlatego tak ważne jest, by dokładnie pilnować obowiązujących progów przychodów, bo nawet chwilowe przekroczenie limitu może skutkować nie tylko obniżką świadczenia, ale i utraceniem prawa do dodatkowych wypłat.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie