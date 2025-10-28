- Rząd planuje nowelizację ustawy górniczej, aby wesprzeć restrukturyzację sektora węglowego.
- Zmiany mają umożliwić pracownikom likwidowanych kopalń skorzystanie ze świadczeń osłonowych.
- Do systemu wsparcia dołączona zostanie Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).
- Nowelizacja ma na celu efektywne wykorzystanie środków na redukcję zdolności produkcyjnych.
Nowelizacja Ustawy Węglowej: Szansa na Restrukturyzację Górnictwa?
28 października rząd zajmie się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Na ostatniej prostej Minister Energii Miłosz Motyka zgłosił autopoprawkę do projektu, która zakłada rozszerzenie systemu wsparcia na Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW), znajdującą się w trudnej sytuacji finansowej.
Z początku mechanizm wsparcia miał obejmować Polską Grupę Górniczą (z powodu likwidacji Ruda w Rudzie Śląskiej), Węglokoks Kraj (z powodu likwidacji kopalni Bobrek w Bytomiu) oraz Południowy Koncern Węglowy (z powodu planowanego zakończenia wydobycia w grudniu).
Nowelizacja ustawy precyzuje, kto będzie odpowiedzialny za likwidację kopalń. Proces ten ma być prowadzony przez spółki górnicze, do których należą likwidowane zakłady. Środki na ten cel mają pochodzić z funduszu likwidacji zakładu górniczego, środków własnych spółek, a w razie potrzeby – z dotacji budżetowej i innych źródeł finansowania.
Ponadto, ustawa daje możliwość skorzystania ze świadczeń osłonowych dla uprawnionych pracowników likwidowanych kopalń lub ich części. Mowa o jednorazowych odprawach pieniężnych w wysokości 170 tys. zł, 5-letnich urlopach górniczych dla pracowników dołowych oraz 4-letnich urlopach dla pracowników przeróbki. Ma to na celu zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach i ułatwienie procesu transformacji.
W projekcie nowelizacji przewidziano również regulacje, które mają zapobiec sytuacjom, w których środki przekazywane w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych są wydawane głównie na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, a nie na faktyczną redukcję zdolności produkcyjnych.
Restrukturyzacja ma uratować JSW
Dopisanie JSW do mechanizmu ma ułatwić redukcję zatrudnienia i późniejszą restrukturyzację, aby podtrzymać istnienie spółki.
- Działalność JSW SA, największego producenta węgla koksującego w Europie, surowca o krytycznym znaczeniu dla Unii Europejskiej, o podstawowym znaczeniu dla przemysłu hutniczego, a tym samym także dla przemysłu zbrojeniowego, w obecnej sytuacji geopolitycznej musi być utrzymana - pisał w uzasadnieniu Miłosz Motyka.
Jak można przeczytać w ocenie skutków regulacji, JSW zatrudnia 30 tys. osób, a z urlopu górniczego ma skorzystać z 3011 osób, oraz 103 osoby z zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Koszt realizacji ustawy ma wynieść 11,27 mld zł w ciągu 10 lat.