2025-10-28 13:25

Rząd szykuje gruntowną nowelizację ustawy węglowej, która ma na celu restrukturyzację sektora i zapewnienie wsparcia dla kluczowych spółek, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Dzięki poprawce pracownicy mogliby otrzymać odprawy, oraz urlopy pomostowe.

Szary budynek szybu kopalnianego JSW, symbol górnictwa, na tle jasnego nieba z białymi chmurami. Zdjęcie ilustruje temat restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, o której czytasz na portalu Super Biznes.

Autor: Redakcja Informacyjna AI Szary budynek szybu kopalnianego JSW, symbol górnictwa, na tle jasnego nieba z białymi chmurami. Zdjęcie ilustruje temat restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, o której czytasz na portalu Super Biznes.
  • Rząd planuje nowelizację ustawy górniczej, aby wesprzeć restrukturyzację sektora węglowego.
  • Zmiany mają umożliwić pracownikom likwidowanych kopalń skorzystanie ze świadczeń osłonowych.
  • Do systemu wsparcia dołączona zostanie Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).
  • Nowelizacja ma na celu efektywne wykorzystanie środków na redukcję zdolności produkcyjnych.

Nowelizacja Ustawy Węglowej: Szansa na Restrukturyzację Górnictwa?

28 października rząd zajmie się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Na ostatniej prostej Minister Energii Miłosz Motyka zgłosił autopoprawkę do projektu, która zakłada rozszerzenie systemu wsparcia na Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW), znajdującą się w trudnej sytuacji finansowej.

Z początku mechanizm wsparcia miał obejmować Polską Grupę Górniczą (z powodu likwidacji Ruda w Rudzie Śląskiej), Węglokoks Kraj (z powodu likwidacji kopalni Bobrek w Bytomiu) oraz Południowy Koncern Węglowy (z powodu planowanego zakończenia wydobycia w grudniu). 

Nowelizacja ustawy precyzuje, kto będzie odpowiedzialny za likwidację kopalń. Proces ten ma być prowadzony przez spółki górnicze, do których należą likwidowane zakłady. Środki na ten cel mają pochodzić z funduszu likwidacji zakładu górniczego, środków własnych spółek, a w razie potrzeby – z dotacji budżetowej i innych źródeł finansowania.

Ponadto, ustawa daje możliwość skorzystania ze świadczeń osłonowych dla uprawnionych pracowników likwidowanych kopalń lub ich części. Mowa o jednorazowych odprawach pieniężnych w wysokości 170 tys. zł, 5-letnich urlopach górniczych dla pracowników dołowych oraz 4-letnich urlopach dla pracowników przeróbki. Ma to na celu zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach i ułatwienie procesu transformacji.

W projekcie nowelizacji przewidziano również regulacje, które mają zapobiec sytuacjom, w których środki przekazywane w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych są wydawane głównie na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, a nie na faktyczną redukcję zdolności produkcyjnych.

Restrukturyzacja ma uratować JSW

Dopisanie JSW do mechanizmu ma ułatwić redukcję zatrudnienia i późniejszą restrukturyzację, aby podtrzymać istnienie spółki.

- Działalność JSW SA, największego producenta węgla koksującego w Europie, surowca o krytycznym znaczeniu dla Unii Europejskiej, o podstawowym znaczeniu dla przemysłu hutniczego, a tym samym także dla przemysłu zbrojeniowego, w obecnej sytuacji geopolitycznej musi być utrzymana - pisał w uzasadnieniu Miłosz Motyka.

Jak można przeczytać w ocenie skutków regulacji, JSW zatrudnia 30 tys. osób, a z urlopu górniczego ma skorzystać z 3011 osób, oraz 103 osoby z zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Koszt realizacji ustawy ma wynieść 11,27 mld zł w ciągu 10 lat.

