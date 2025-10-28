Rząd planuje nowelizację ustawy górniczej, aby wesprzeć restrukturyzację sektora węglowego.

Zmiany mają umożliwić pracownikom likwidowanych kopalń skorzystanie ze świadczeń osłonowych.

Do systemu wsparcia dołączona zostanie Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).

Nowelizacja ma na celu efektywne wykorzystanie środków na redukcję zdolności produkcyjnych.

Nowelizacja Ustawy Węglowej: Szansa na Restrukturyzację Górnictwa?

28 października rząd zajmie się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Na ostatniej prostej Minister Energii Miłosz Motyka zgłosił autopoprawkę do projektu, która zakłada rozszerzenie systemu wsparcia na Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW), znajdującą się w trudnej sytuacji finansowej.

Z początku mechanizm wsparcia miał obejmować Polską Grupę Górniczą (z powodu likwidacji Ruda w Rudzie Śląskiej), Węglokoks Kraj (z powodu likwidacji kopalni Bobrek w Bytomiu) oraz Południowy Koncern Węglowy (z powodu planowanego zakończenia wydobycia w grudniu).

Nowelizacja ustawy precyzuje, kto będzie odpowiedzialny za likwidację kopalń. Proces ten ma być prowadzony przez spółki górnicze, do których należą likwidowane zakłady. Środki na ten cel mają pochodzić z funduszu likwidacji zakładu górniczego, środków własnych spółek, a w razie potrzeby – z dotacji budżetowej i innych źródeł finansowania.

Ponadto, ustawa daje możliwość skorzystania ze świadczeń osłonowych dla uprawnionych pracowników likwidowanych kopalń lub ich części. Mowa o jednorazowych odprawach pieniężnych w wysokości 170 tys. zł, 5-letnich urlopach górniczych dla pracowników dołowych oraz 4-letnich urlopach dla pracowników przeróbki. Ma to na celu zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach i ułatwienie procesu transformacji.

W projekcie nowelizacji przewidziano również regulacje, które mają zapobiec sytuacjom, w których środki przekazywane w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych są wydawane głównie na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, a nie na faktyczną redukcję zdolności produkcyjnych.

Restrukturyzacja ma uratować JSW

Dopisanie JSW do mechanizmu ma ułatwić redukcję zatrudnienia i późniejszą restrukturyzację, aby podtrzymać istnienie spółki.

- Działalność JSW SA, największego producenta węgla koksującego w Europie, surowca o krytycznym znaczeniu dla Unii Europejskiej, o podstawowym znaczeniu dla przemysłu hutniczego, a tym samym także dla przemysłu zbrojeniowego, w obecnej sytuacji geopolitycznej musi być utrzymana - pisał w uzasadnieniu Miłosz Motyka.

Jak można przeczytać w ocenie skutków regulacji, JSW zatrudnia 30 tys. osób, a z urlopu górniczego ma skorzystać z 3011 osób, oraz 103 osoby z zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Koszt realizacji ustawy ma wynieść 11,27 mld zł w ciągu 10 lat.

