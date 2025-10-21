Ministerstwo Energii planuje włączyć JSW do programu wsparcia restrukturyzacji górnictwa.

Nowy mechanizm wsparcia dla JSW

W opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekcie nowelizacji ustawy górniczej, minister energii Miłosz Motyka zgłasza autopoprawkę, której celem jest objęcie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. systemem wsparcia. Jak podkreśla Motyka, działania te mają na celu restrukturyzację podmiotu, a nie jego likwidację.

- Z uwagi na trudną sytuację finansową, która wystąpiła w sektorze górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce, tzn. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, zgłaszam autopoprawkę do ww. projektu, przedstawiając nową wersję ww. projektu – czytamy w piśmie ministra energii Miłosza Motyki.

Restrukturyzacja z ochroną pracowników

W ramach planowanych zmian, pracownicy JSW S.A. mają zostać objęci regulacjami dotyczącymi świadczeń osłonowych, podobnie jak pracownicy innych przedsiębiorstw górniczych korzystających z systemu wsparcia (PGG S.A., PKW S.A. i Węglokoks Kraj S.A.). To oznacza, że pracownicy będą mogli skorzystać z urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

- Tak więc również pracownicy zatrudnieni w zakładach górniczych JSW S.A. na równych zasadach będą mogli skorzystać z urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazowych odpraw pieniężnych – wyjaśnia Motyka.

Strategiczne Znaczenie Węgla Koksowego

Minister Motyka podkreśla strategiczne znaczenie JSW jako największego producenta węgla koksowego w Europie. Węgiel ten jest kluczowym surowcem dla przemysłu hutniczego, a tym samym dla przemysłu zbrojeniowego. W obecnej sytuacji geopolitycznej utrzymanie działalności JSW jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

- Działalność JSW S.A., największego producenta węgla koksującego w Europie, surowca o krytycznym znaczeniu dla Unii Europejskiej, o podstawowym znaczeniu dla przemysłu hutniczego, a tym samym także dla przemysłu zbrojeniowego, w obecnej sytuacji geopolitycznej musi być utrzymana – podkreśla minister.

Uelastycznienie Restrukturyzacji

W celu usprawnienia procesu restrukturyzacji i likwidacji kopalń, wprowadzono regulacje umożliwiające przedsiębiorstwom górniczym nieodpłatne zbywanie kopalń lub ich części między sobą. Ma to na celu efektywne przeprowadzenie restrukturyzacji i likwidacji zakładów.

Ponadto, zgodnie z pismem szefa ME, w celu „uelastycznienia procesu restrukturyzacji i stopniowej likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny wprowadzono regulacje umożliwiające przedsiębiorstwom górniczym nieodpłatne zbywanie pomiędzy sobą kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części w celu przeprowadzenia ich restrukturyzacji lub likwidacji”.

Koszty dla budżetu państwa

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że włączenie JSW i Bogdanki do ustawy górniczo-osłonowej będzie wiązało się z kosztami dla budżetu państwa. W przyszłym roku będzie to prawie 500 mln zł, a całość programu osłonowego, który ma trwać pięć lat i zredukować zatrudnienie w JSW, to koszt 2,9 mld zł.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił we wtorek na antenie Polskiego Radia RDC, że jeżeli JSW chce przetrwać, to musi podjąć działania restrukturyzacyjne, ograniczające koszty funkcjonowania spółki.

- Mamy świadomość, że po prostu musimy w tym momencie podjąć bardzo wiele działań, żeby uratować JSW - podkreślił Balczun.

Szef MAP wskazał jednocześnie, że koszty poniesione przez budżet państwa związane z dopisaniem JSW i Bogdanki do ustawy górniczo-osłonowej „to tylko w przyszłym roku, (...) prawie 500 mln, a całość takiego programu, który trwa pięć lat, tego osłonowego, żeby zredukować zatrudnienie w JSW w ramach tego, tych działań restrukturyzacyjnych (...) to jest 2,9 mld zł.

Trudna sytuacja finansowa JSW

W pierwszej połowie 2024 roku JSW zanotowała stratę netto w wysokości 2,075 mld zł oraz spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 4,715 mld zł. Na pogorszenie wyników wpłynęły przede wszystkim spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

Spółce kończą się również środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ). Na koniec marca 2023 roku wartość aktywów netto funduszu wynosiła 5,7 mld zł, a ostatnio było to zaledwie 260 mln zł.

W pierwszej połowie br. JSW zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu 2024 r. (do 4,715 mld zł). Największy wpływ miały na to spadki cen węgla koksowego i energetycznego. Spółce niebawem skończą się środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ): na koniec marca 2024 r. wartość jego aktywów netto wynosiła 5,7 mld zł, ostatnio było to 260 mln zł.

Na początku października rada nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa zarządu Ryszarda Jantę, powierzając te obowiązki Bogusławowi Oleksemu. Oleksy, który jest również wiceprezesem ds. ekonomicznych, zadeklarował, że JSW poradzi sobie z wysokimi kosztami działalności, jednak zastrzegł, że ceny węgla koksowego i koksu w najbliższych dwóch latach pozostaną niesprzyjające.

Na początku października rada nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa zarządu spółki Ryszarda Jantę i powierzyła pełnienie tych obowiązków Bogusławowi Oleksemu. Oleksy od początku miesiąca jest też wiceprezesem ds. ekonomicznych. Oleksy zadeklarował, że JSW da sobie radę z wysokimi kosztami działalności, ale zastrzegł, że ceny węgla koksowego i koksu będą najpewniej w najbliższych dwóch latach nadal niesprzyjające.

Plan transformacji JSW

JSW, jako największy w Europie producent węgla koksowego, od końca 2023 roku realizuje Plan Strategicznej Transformacji, który ma na celu zwiększenie wydobycia i poprawę efektywności. Władze spółki podtrzymują plan wydobycia ponad 13 mln ton węgla w bieżącym roku, w porównaniu do 12,5 mln ton w roku poprzednim.

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Od końca 2024 r. spółka wdraża Plan Strategicznej Transformacji na rzecz m.in. zwiększania wydobycia i podnoszenia efektywności. Według władz spółki, aktualny pozostaje plan wydobycia w tym roku ponad 13 mln ton węgla, wobec 12,5 mln w ubiegłym roku.

