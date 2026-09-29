Zmiany w PIT na wtorkowym posiedzeniu rządu. Próg podatkowy wzrośnie do 130 tys. zł

We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustaw podatkowych, który podnosi pierwszy próg w skali PIT do 130 tys. zł. Propozycja, zapowiedziana w połowie sierpnia przez premiera Donalda Tuska, zakłada także wprowadzenie nowej stawki 24 proc. oraz sfinansowanie zmian z wyższych podatków dla najlepiej zarabiających i największych firm.

Nowe progi podatkowe: stawka 24 proc. dla dochodów do 150 tys. zł

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji, celem projektu jest wprowadzenie bardziej progresywnej skali podatkowej, która nie będzie prowadzić do drastycznego spadku dochodu rozporządzalnego. Zgodnie z założeniami, pierwszy próg podatkowy wzrośnie ze 120 do 130 tys. zł przy zachowaniu stawki 12 proc. Jednocześnie powstanie nowy próg dla dochodów od ponad 130 do 150 tys. zł, objęty stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł nadal będą opodatkowane stawką 32 proc.

Kwota wolna pozostanie na obecnym poziomie 30 tys. zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu część podatników opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej zapłaci ten podatek (a w trakcie roku – zaliczkę na podatek) w niższej wysokości - oceniło Ministerstwo Finansów.

Aby sfinansować zmiany w PIT, rząd planuje podwyższenie innych obciążeń. Stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, ma wzrosnąć z 4 do 5 proc. podstawy. Według danych Ministerstwa Finansów za 2024 r., daninę tę płaci 39 tys. osób. Wzrośnie również stawka podatku CIT dla firm, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro - z 19 do 22 proc. Resort finansów podkreśla, że zmiana dotyczy wyłącznie podmiotów o największej skali działalności i nie obejmie banków, którym CIT podwyższono już w innej ustawie.

Tyle naprawdę zyskają Polacy na zmianie w podatku PIT!

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Ryczałt ewidencjonowany: niższy limit i nowa stawka 17 proc.

Nowelizacja ma również zaostrzyć zasady korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów uprawniający do wyboru tej formy opodatkowania zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Ponadto wprowadzona zostanie nowa stawka 17 proc. dla nadwyżki rocznych przychodów ponad 300 tys. euro.

Zakłada się, że wprowadzenie nowych regulacji w postaci obniżenia limitu przychodów z 2 mln euro na 250 tys. euro warunkującego możliwość korzystania z tej formy opodatkowania przez przedsiębiorców, jak również wprowadzenia wyższej stawki ryczałtu dla nadwyżki ponad 300 tys. euro osiągniętej w trakcie roku, ograniczy skalę korzystania z preferencyjnych rozwiązań przez podmioty o wysokich przychodach oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności i sprawiedliwości systemu podatkowo-składkowego - czytamy w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że nowa stawka 17 proc. będzie dotyczyć nadwyżki przychodów powyżej 300 tys. euro, choć nowy limit warunkujący wybór ryczałtu wyniesie 250 tys. euro. Różnica między tymi progami to 50 tys. euro.

Skutki budżetowe: strata dla państwa, zysk dla sektora publicznego

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, Ministerstwo Finansów prognozuje, że w ciągu 10 lat budżet państwa straci na zmianach niemal 57,7 mld zł. Jednocześnie całościowe dochody sektora publicznego mają wzrosnąć o prawie 26,5 mld zł, głównie dzięki wyższym wpływom do NFZ (31,3 mld zł), samorządów (29,6 mld zł) oraz Funduszu Solidarnościowego (23,2 mld zł). Projektowane przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

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