Nowe emerytury już od lipca

Ulgi dla seniorów

Nowa legitymacja emeryta i rencisty! Jakie ulgi i zniżki dla seniorów będą dostępne?

Od 1 stycznia 2023 seniorzy będą mogli korzystać z elektronicznej wersji legitymacji emeryta i rencisty, którą wydaje ZUS. To bardzo ważny dokument uprawniający do wielu ulg i zniżek. Elektroniczną legitymację będzie można dodać do wirtualnego portfela w postaci dokumentu mLegitymacja.