Rząd wprowadza zakaz jednorazowych e-papierosów! Jest konkretna data

Przepisy dotyczące e-papierosów

Od czerwca 2025 r. w Anglii będzie obowiązywać zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Tak państwo dba o zdrowie obywateli. Tymczasem w Polsce rząd również pracuje nad ograniczeniem dostępności e-papierosów. Jednak póki co nie mam mowy o całkowitym wycofaniu takich produktów z rynku. Ministerstwo Zdrowia przygotowało dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. One dopiero mają pojawić się w porządku obrad Rady Ministrów. Jakie zmiany te propozycje wnoszą?

Pierwszy projekt reguluje sprzedaż płynów beznikotynowych do elektronicznych papierosów (w tym do jednorazowych elektronicznych papierosów). Jeśli przepisy te weszłyby w życie to obowiązywałby zakaz sprzedaży takich płynów dzieciom i młodzieży do 18. roku życia; zakaz sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez internet); zakaz reklamy i promocji. Autorom projektu zależy na ograniczeniu miejsc, w których to można palić papierosy z płynem beznikotynowym.

Koniec smakowych e-papierosów?

Drugi projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Odnosi się do podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Kluczowa zmiana to wprowadzenie zakazu sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie (np. truskawkowych czy mentolowych).

Jak widać propozycje są ograniczające. Zakazy dotyczą tylko wybranych sytuacji. Tymczasem pierwotnie resort zdrowia miał zadziałać w tym zakresie bardziej radykalnie i stanowczo. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna deklarowała na początku roku w rozmowach z mediami, że jest zwolenniczką całkowitego zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych – także dla osób pełnoletnich. Jednak jak widać w proponowanych przepisach postanowiono odejść od radykalnych kroków w tym zakresie.

Nie wiadomo też, czy ostatecznie wejdzie w życie wyższa akcyza na te wyroby. Póki co procedowane przepisów trwa. Projekt zakłada podniesienie akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych - w przyszłym roku ma ona wzrosnąć o 75 proc., w roku 2026 o 50 proc., a w 2027 r. o 25 proc.

