Rząd wraca do kwoty wolnej 60 tys. zł. Wiemy, kiedy może wejść w życie

Rząd niedotrzymał obietnicy. Stracą najmniej zarabiający

Podwyżka kwoty wolnej była jednym z elementów ogłoszonego przez Koalicję Obywatelską, której przewodniczy Donald Tusk, programu „100 konkretów na 100 dni”. Jak pisze portal, ze względu na procedurę nadmiernego deficytu, "nie ma przestrzeni dla ekstrawydatków czy pomysłów, które obniżałyby dochody budżetu".

Według źródeł Business Insider, rząd nie zamierza jednak zrezygnować z flagowej obietnicy wyborczej, czyli wyższej kwoty wolnej od podatku. Ministerstwo Finansów szacowało, że gdyby zaczęła ona obowiązywać w wysokości 60 tys. zł już w 2025 r., to uszczupliłaby wpływy do kasy państwa aż o ponad 50 mld zł w jednym tylko roku.

"Nie rezygnujemy z tych sztandarowych obietnic wyborczych jak podwyżka kwoty wolnej do 60 tys. zł. Jeśli nasze przypuszczenia co do wzrostu PKB okażą się bliższe prawdzie niż prognozy KE, to w 2028 r. pojawi się przestrzeń do podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł "-cytuje portal, źródło z rządu.

Kwota wolna od podatku dochodowego dla osób fizycznych miała zostać zwiększona z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł i w efekcie, jak wskazano w programie, osoby zarabiające do 6 tys. zł brutto miesięcznie (także na działalności gospodarczej) oraz uzyskujący emeryturę do 5 tys. zł brutto miały nie płacić podatku dochodowego.

Jak wylicza Infor, "7,2 tys. zł w sumie – bo teraz zyskuje 3,6 tys. zł – rocznie mógłby zyskać podatnik rozliczający się z fiskusem według stawki PIT wynoszącej 12 proc., jeśli zapowiadana podwyżka kwoty wolnej od tego podatku weszłaby w życie". Jak wyjaśnia Infor, "w 2025 r., każdy kto płaci podatek i zyska dochody wyższe od 30 tys. zł tj. 3 600 zł z tytułu PIT więcej, niż obiecały partie tworzące rząd przed wyborami i zaraz po".

Infor podaje, że najbardziej stratne będą osoby z najniższą krajową. "Jak wiadomo, od 1 stycznia 2025 r. ma ona wzrosnąć z obecnych 4 300 zł do 4 626 zł, a więc o 326 zł. W praktyce mogłaby wzrosnąć na rękę o 149 zł miesięcznie, 1 778 zł rocznie. Tyle bowiem pracownik otrzymujący najniższą krajową zapłaci w 2025 PIT, podczas gdy po podwyższeniu kwoty wolnej od podatku nie zapłaciłby z tego tytułu podatku dochodowego w ogóle"- czytamy w portalu Infor.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.