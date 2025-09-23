Rząd przesunął decyzję w sprawie uchwały dotyczącej rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), czekając na dodatkowe "szlify".

Rewizja ma na celu zoptymalizowanie wykorzystania środków z KPO, minimalizację ryzyka niepełnych refundacji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.

Planowane zmiany obejmują m.in. zwiększenie środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne, cyberinwestycje dla samorządów oraz zakup satelitów.

Rząd przesuwa decyzję w sprawie KPO. Co Się Dzieje?

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, zgodnie z wcześniejszym porządkiem obrad, miała być podjęta uchwała dotycząca rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach tej rewizji planowano między innymi zredukowanie części pożyczkowej programu o 5,1 mld euro.

- Rada Ministrów też miała zająć się projektem uchwały w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Ze względu na to, że tam jest jeszcze kilka szlifów potrzebnych, pani minister [Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - dop. PAP] poprosiła razem z innymi ministrami, którzy są za to odpowiedzialni o jeszcze dodatkowe kilka dni na szlify i myślę, że w najbliższych dniach tą uchwałą Rada Ministrów się zajmie - wyjaśnił rzecznik rządu, Adam Szłapka.

Dlaczego Potrzebne Są Dodatkowe "Szlify"?

Resort funduszy i polityki regionalnej podkreśla, że ta rewizja jest ostatnią szansą na wprowadzenie zmian do KPO przed zakończeniem jego realizacji, które planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku.

- Zidentyfikowane w trakcie rewizji wolne środki finansowe zostaną alokowane tam, gdzie jest jeszcze możliwe ich zainwestowanie i skuteczne rozliczenie. Część pożyczkowa KPO będzie zredukowana o 5,1 mld euro, zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 26 sierpnia 2025 r. Ponadto przeniesione zostanie do wcześniejszego rozliczenia to, co udało się zrealizować przed czasem, tak żeby zwiększyć wartość kolejnych wypłat z Komisji Europejskiej i ograniczyć presję na budżet państwa w 2026 r. - podawało wcześniej ministerstwo.

Zgodnie z projektem uchwały, planowane jest również usunięcie z KPO szeregu mierników, w tym wskaźników pośrednich i niepowiązanych z wydatkowaniem środków z KPO. Resort zapewnia, że ma się to odbyć bez negatywnego wpływu na wartość przyszłych refundacji.

Główne założenia rewizji KPO

Kluczowym celem rewizji KPO jest zminimalizowanie ryzyka otrzymania niepełnych refundacji z Komisji Europejskiej za ostatnie wnioski o płatność. Chodzi również o utrzymanie i zapewnienie skutecznej realizacji kluczowych reform i inwestycji, które są ważne dla społeczeństwa. Ministerstwo Funduszy zaznacza, że rewizja koncentruje się na:

Reinwestowaniu środków: Przesunięcie środków z inwestycji, które nie są w pełni realizowane, do tych, które mają potencjał pełnej realizacji. Zmianie warunków rozliczenia: Dostosowanie warunków rozliczenia inwestycji z Komisją Europejską w oparciu o wcześniejsze etapy realizacji. Uproszczeniu opisów: Maksymalne uproszczenie opisów reform i inwestycji oraz oczekiwanych efektów.

Minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że w ramach rewizji KPO planowane jest między innymi:

Podwojenie środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Zwiększenie środków dla samorządów na cyberinwestycje poprzez specjalne cyberbony o wartości 130 tys. zł na samorząd, które mają być przeznaczone na zakup sprzętu związanego z przejściem na elektroniczny obieg informacji.

Ponadto, do rewizji ma zostać wprowadzona inwestycja mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chodzi o zakup satelitów oraz budowę stacji je obsługującej.

- Na ostatniej prostej wprowadzamy kolejną przełomową inwestycję do KPO: 2 mld zł na 6 satelitów zarządzanych przez Polskę oraz ulokowane w Polsce centrum przetwarzania danych. Tym samym wzmocnimy pozycję Polski w ramach europejskiego systemu komunikacji satelitarnej. Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna czy służba zagraniczna będą miały dostęp do bezpiecznej i suwerennej komunikacji, której nie zakłóci Putin - podkreślała Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko informował na początku września, że celem jest uzyskanie mandatu rządu do formalnej rewizji KPO na przełomie września i października. To pozwoliłoby na uruchomienie rewizji jeszcze w październiku.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Do tej pory Polska otrzymała z KPO 67 mld zł, a kolejne 26 mld zł ma wpłynąć w listopadzie.

Dotychczas polski KPO był zmieniany trzykrotnie. Pierwsza rewizja została zaakceptowana przez Komisję Europejską w listopadzie 2023 r., druga w lipcu 2024 r., a trzecia w czerwcu br. Ostatnia z nich zakładała przede wszystkim utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, utworzenie funduszu gwarancyjnego na kredyty dla firm, wprowadzenie dofinansowania na wymianę tachografów w ciężarówkach oraz dwukrotne zwiększenie liczby szkół ocieplonych z dofinansowaniem z KPO.

