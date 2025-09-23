Rząd wstrzymał decyzję ws. KPO! Minister Pełczyńska poprosiła o kilka dodatkowych dni

Pierwotnie planowano, że Rada Ministrów zajmie się rewizją KPO na posiedzeniu we wtorek 23 września. Jednak, jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, decyzja została przesunięta. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poprosiła o kilka dodatkowych dni na dopracowanie szczegółów.

  • Rząd przesunął decyzję w sprawie uchwały dotyczącej rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), czekając na dodatkowe "szlify".
  • Rewizja ma na celu zoptymalizowanie wykorzystania środków z KPO, minimalizację ryzyka niepełnych refundacji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.
  • Planowane zmiany obejmują m.in. zwiększenie środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne, cyberinwestycje dla samorządów oraz zakup satelitów.

Rząd przesuwa decyzję w sprawie KPO. Co Się Dzieje?

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, zgodnie z wcześniejszym porządkiem obrad, miała być podjęta uchwała dotycząca rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach tej rewizji planowano między innymi zredukowanie części pożyczkowej programu o 5,1 mld euro.

- Rada Ministrów też miała zająć się projektem uchwały w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Ze względu na to, że tam jest jeszcze kilka szlifów potrzebnych, pani minister [Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - dop. PAP] poprosiła razem z innymi ministrami, którzy są za to odpowiedzialni o jeszcze dodatkowe kilka dni na szlify i myślę, że w najbliższych dniach tą uchwałą Rada Ministrów się zajmie - wyjaśnił rzecznik rządu, Adam Szłapka.

Dlaczego Potrzebne Są Dodatkowe "Szlify"?

Resort funduszy i polityki regionalnej podkreśla, że ta rewizja jest ostatnią szansą na wprowadzenie zmian do KPO przed zakończeniem jego realizacji, które planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku.

- Zidentyfikowane w trakcie rewizji wolne środki finansowe zostaną alokowane tam, gdzie jest jeszcze możliwe ich zainwestowanie i skuteczne rozliczenie. Część pożyczkowa KPO będzie zredukowana o 5,1 mld euro, zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 26 sierpnia 2025 r. Ponadto przeniesione zostanie do wcześniejszego rozliczenia to, co udało się zrealizować przed czasem, tak żeby zwiększyć wartość kolejnych wypłat z Komisji Europejskiej i ograniczyć presję na budżet państwa w 2026 r. - podawało wcześniej ministerstwo.

Zgodnie z projektem uchwały, planowane jest również usunięcie z KPO szeregu mierników, w tym wskaźników pośrednich i niepowiązanych z wydatkowaniem środków z KPO. Resort zapewnia, że ma się to odbyć bez negatywnego wpływu na wartość przyszłych refundacji.

Główne założenia rewizji KPO

Kluczowym celem rewizji KPO jest zminimalizowanie ryzyka otrzymania niepełnych refundacji z Komisji Europejskiej za ostatnie wnioski o płatność. Chodzi również o utrzymanie i zapewnienie skutecznej realizacji kluczowych reform i inwestycji, które są ważne dla społeczeństwa. Ministerstwo Funduszy zaznacza, że rewizja koncentruje się na:

  1. Reinwestowaniu środków: Przesunięcie środków z inwestycji, które nie są w pełni realizowane, do tych, które mają potencjał pełnej realizacji.
  2. Zmianie warunków rozliczenia: Dostosowanie warunków rozliczenia inwestycji z Komisją Europejską w oparciu o wcześniejsze etapy realizacji.
  3. Uproszczeniu opisów: Maksymalne uproszczenie opisów reform i inwestycji oraz oczekiwanych efektów.

Minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że w ramach rewizji KPO planowane jest między innymi:

  • Podwojenie środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.
  • Zwiększenie środków dla samorządów na cyberinwestycje poprzez specjalne cyberbony o wartości 130 tys. zł na samorząd, które mają być przeznaczone na zakup sprzętu związanego z przejściem na elektroniczny obieg informacji.

Ponadto, do rewizji ma zostać wprowadzona inwestycja mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chodzi o zakup satelitów oraz budowę stacji je obsługującej.

- Na ostatniej prostej wprowadzamy kolejną przełomową inwestycję do KPO: 2 mld zł na 6 satelitów zarządzanych przez Polskę oraz ulokowane w Polsce centrum przetwarzania danych. Tym samym wzmocnimy pozycję Polski w ramach europejskiego systemu komunikacji satelitarnej. Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna czy służba zagraniczna będą miały dostęp do bezpiecznej i suwerennej komunikacji, której nie zakłóci Putin - podkreślała Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko informował na początku września, że celem jest uzyskanie mandatu rządu do formalnej rewizji KPO na przełomie września i października. To pozwoliłoby na uruchomienie rewizji jeszcze w październiku.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Do tej pory Polska otrzymała z KPO 67 mld zł, a kolejne 26 mld zł ma wpłynąć w listopadzie.

Dotychczas polski KPO był zmieniany trzykrotnie. Pierwsza rewizja została zaakceptowana przez Komisję Europejską w listopadzie 2023 r., druga w lipcu 2024 r., a trzecia w czerwcu br. Ostatnia z nich zakładała przede wszystkim utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, utworzenie funduszu gwarancyjnego na kredyty dla firm, wprowadzenie dofinansowania na wymianę tachografów w ciężarówkach oraz dwukrotne zwiększenie liczby szkół ocieplonych z dofinansowaniem z KPO.

