Rząd zamierza zredukować część pożyczkową KPO o 5,1 mld euro.

Celem zmian jest minimalizacja ryzyka niepełnych refundacji z KE i zapewnienie skutecznej realizacji reform.

Rewizja KPO zakłada reinwestycję środków i uproszczenie warunków rozliczeń.

Polskie KPO było już trzykrotnie zmieniane, a ostatnia zmiana dotyczyła m.in. utworzenia Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

Rząd zrobi rewizję KPO? Rozważana redukcja pożyczek o 5,1 mld euro

Z najnowszego porządku obrad Rady Ministrów wynika, że rząd zamierza przyjrzeć się bliżej KPO. Kluczowym punktem jest zmniejszenie części pożyczkowej aż o 5,1 mld euro.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyjaśnia, że ta rewizja jest ostatnią szansą na wprowadzenie zmian w KPO przed ostatecznym terminem jego realizacji, który przypada na trzeci kwartał 2026 roku. Resort tłumaczy, że celem jest przekierowanie "wolnych środków finansowych" tam, gdzie można je jeszcze efektywnie zainwestować i rozliczyć. Co więcej, rząd chce przenieść do wcześniejszego rozliczenia te projekty, które udało się zrealizować przed czasem.

- Zidentyfikowane w trakcie rewizji wolne środki finansowe zostaną alokowane tam, gdzie jest jeszcze możliwe ich zainwestowanie i skuteczne rozliczenie. Część pożyczkowa KPO będzie zredukowana o 5,1 mld euro, zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 26 sierpnia 2025 r. Ponadto przeniesione zostanie do wcześniejszego rozliczenia to, co udało się zrealizować przed czasem, tak żeby zwiększyć wartość kolejnych wypłat z Komisji Europejskiej i ograniczyć presję na budżet państwa w 2026 r. - informuje ministerstwo.

Brzmi skomplikowanie? Chodzi o to, by maksymalnie wykorzystać środki z Komisji Europejskiej i uniknąć problemów z budżetem państwa w przyszłości.

Co zniknie z KPO?

Projekt uchwały przewiduje również usunięcie z zakresu KPO szeregu mierników, w tym wskaźników pośrednich, które nie są bezpośrednio związane z wydatkowaniem środków. Rząd uspokaja, że nie wpłynie to na wartość przyszłych refundacji.

Głównym celem rewizji KPO jest zminimalizowanie ryzyka otrzymania niepełnych refundacji za ostatnie wnioski o płatność. Rząd chce również utrzymać i zapewnić skuteczną realizację reform oraz inwestycji, które są ważne dla społeczeństwa.

Resort funduszy podkreśla, że rewizja skupia się na przekierowaniu środków z inwestycji, które nie zostaną w pełni zrealizowane, do tych, które mają większy potencjał. Planowane jest również uproszczenie warunków rozliczenia inwestycji z Komisją Europejską, w oparciu o wcześniejsze etapy realizacji. Dodatkowo, rewizja ma wprowadzić maksymalne uproszczenia dotyczące opisów reform i inwestycji oraz oczekiwanych efektów.

Polskie KPO przechodziło już przez zmiany

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który ma wzmocnić polską gospodarkę. Składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski łącznie 59,8 mld euro, z czego 25,27 mld euro to dotacje, a 34,54 mld euro to preferencyjne pożyczki.

Warto przypomnieć, że polskie KPO było już zmieniane trzykrotnie. Pierwsza rewizja została zaakceptowana przez Komisję Europejską w listopadzie 2023 roku, druga w lipcu 2024 roku, a trzecia w czerwcu bieżącego roku. Ostatnia z nich zakładała między innymi utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, utworzenie funduszu gwarancyjnego na kredyty dla firm, wprowadzenie dofinansowania na wymianę tachografów w ciężarówkach oraz dwukrotne zwiększenie liczby szkół ocieplonych z dofinansowaniem z KPO.

