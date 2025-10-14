Rząd Tuska zajmie się dziś deregulacją. Zmiany dla Polaków i firm

Rząd pracuje nad wdrożeniem reformy programowej w szkołach od 2026/2027, która ma uprościć podstawy programowe i przywrócić kwietniowy termin egzaminu ósmoklasisty.

Wprowadzone zostaną elektroniczne dyplomy studiów wyższych i stopni naukowych jako podstawowa forma, z możliwością wydania papierowej wersji na wniosek.

Rząd rozważa deregulację, która pozwoli zakładom ubezpieczeń na elektroniczne przesyłanie informacji klientom, a także ujednolica przepisy dotyczące pozwoleń środowiskowych.

W porządku obrad znalazły się również zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące wstrzymywania decyzji o powrocie dziecka oraz uproszczenia podatkowe dla firm

Jakie ułatwienia dla firm wprowadzi deregulacja?

Rada Ministrów na środowym posiedzeniu rozpatrzy dwa kluczowe projekty deregulacyjne, które mają bezpośrednio wpłynąć na codzienne funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Pierwszy z nich to prawdziwa rewolucja dla branży ubezpieczeniowej. Kluczowym elementem pakietu jest deregulacja w biznesie, która pozwoli firmom ubezpieczeniowym, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz samym ubezpieczającym, za obopólną zgodą, na przesyłanie wszelkich informacji w formie elektronicznej. Oznacza to koniec z koniecznością wysyłania papierowych dokumentów i znaczące przyspieszenie komunikacji z klientem. Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty rynku zgłaszane w ramach inicjatywy SprawdzaMY.

Drugi projekt to istotne ułatwienia w obszarze podatkowym. Kolejne zmiany w prawie dla firm obejmują uproszczenie regulacji związanych z przyśpieszoną amortyzacją, co może zachęcić do nowych inwestycji. Rząd chce zrezygnować z kryterium zamożności gminy jako warunku do skorzystania z tej preferencji. Po nowelizacji jedynym warunkiem pozostanie odniesienie do przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie. To ważny krok, który otworzy wielu firmom drogę do szybszego rozliczania kosztów inwestycji.

Cyfryzacja i nowe przepisy: co jeszcze czeka biznes?

Oprócz pakietu deregulacyjnego, rząd kontynuuje cyfrową transformację w innych obszarach. Ministrowie pochylą się nad projektem, który wprowadzi elektroniczne dyplomy jako podstawową i obowiązkową formę dokumentu ukończenia studiów, a także uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Papierowa wersja będzie wciąż dostępna, ale wydawana wyłącznie na wniosek absolwenta. Dla firm oznacza to znaczne uproszczenie procesów rekrutacyjnych i łatwiejszą weryfikację kwalifikacji kandydatów.

Kolejna nowelizacja ma na celu uporządkowanie przepisów Prawa ochrony środowiska. Projekt jednoznacznie wskazuje, że organem właściwym do wydawania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji magazynujących odpady niebezpieczne (o pojemności ponad 50 ton) jest marszałek województwa. To przepis porządkujący, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne i ma usprawnić procedury administracyjne dla przedsiębiorstw z branży odpadowej.

Reforma oświaty i zmiany w administracji. Rząd nie zwalnia tempa

Posiedzenie Rady Ministrów to nie tylko sprawy biznesowe. Jednym z rządowych priorytetów jest kompleksowa reforma programowa w szkołach. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zakłada, że nowa, precyzyjniej określona podstawa programowa będzie wdrażana sukcesywnie od roku szkolnego 2026/2027. Przy okazji planowany jest powrót do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty.

Ministrowie omówią także zmiany w strukturze administracji, m.in. rozszerzając katalog podmiotów odpowiedzialnych za realizację zasady równego traktowania oraz powierzając sprawy polityki senioralnej dedykowanemu pełnomocnikowi. Co istotne, z porządku obrad w ostatniej chwili zniknął kontrowersyjny punkt dotyczący likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który rząd przyjął już raz w grudniu 2024 roku.

