Nowelizacja Ordynacji podatkowej podniesie limity płatności za podatnika i korekt urzędowych.

Zmiany w Ordynacji wpłyną na liczenie terminów podatkowych, np. przedawnienia.

Projekt ustawy zwiększy przejrzystość rynku sztuki i usprawni walkę z nielegalnym handlem.

Rząd uprości przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych, usuwając zbędne wymog

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej ułatwią życie podatnikom?

Rząd planuje wprowadzić istotne zmiany w podatkach, które wpłyną na rozliczenia wielu Polaków. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, zakłada przede wszystkim podniesienie limitów kwotowych w dwóch kluczowych obszarach. Po pierwsze, wzrośnie kwota podatku, którą w imieniu podatnika będzie mogła zapłacić inna osoba (spoza najbliższej rodziny). Obecny limit 1 tys. zł zostanie podniesiony do 5 tys. zł. To znaczne ułatwienie, które może usprawnić wiele rozliczeń.

Drugą ważną modyfikacją jest podniesienie progu wartości korekty deklaracji, jakiej z urzędu może dokonać organ podatkowy. Dziś urzędnicy mogą samodzielnie poprawić błąd w deklaracji, jeśli zmiana zobowiązania, nadpłaty czy straty nie przekracza 5 tys. zł. Nowe przepisy podwajają tę kwotę do 10 tys. zł, co pozwoli na szybsze załatwianie spraw bez konieczności wzywania podatnika do urzędu. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak terminów. Nowelizacja Ordynacji podatkowej zakłada, że zasada wydłużania terminu przypadającego na sobotę lub dzień wolny nie będzie już stosowana do biegu przedawnienia podatkowego. Oznacza to, że termin przedawnienia będzie liczony od pierwotnej daty, co wymagać będzie od przedsiębiorców i księgowych większej czujności.

Koniec z nielegalnym handlem? Nowe przepisy dla rynku sztuki

Rada Ministrów zajmie się również projektem mającym na celu uszczelnienie obrotu dziełami sztuki. Nowelizacja ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o Krajowej Administracji Skarbowej ma skuteczniej zwalczać nielegalny handel. Projekt resortu kultury ma na celu przede wszystkim zwiększenie przejrzystości na rynku dzieł sztuki i walkę z nielegalnym obrotem dobrami kultury. Kluczowym elementem ma być integracja krajowego systemu rejestracji wniosków z systemem unijnym, co zapewni lepszą kontrolę nad przepływem cennych obiektów.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nowe rozwiązania dadzą państwu realne narzędzia do działania. „Dzięki nowym narzędziom reagowania państwo zyskuje możliwość skutecznego zatrzymywania i zabezpieczania dóbr kultury wywożonych nielegalnie, a dzięki specjalnemu systemowi rejestracji wniosków porządkujemy przepływ dóbr na rynku i usprawniamy działania konserwatorów oraz KAS” – przekazał resort w komunikacie dla PAP. Przepisy, dostosowane do regulacji unijnych obowiązujących od czerwca 2025 r., wprowadzą także sankcje karne za naruszenie procedur i składanie fałszywych oświadczeń.

Co oznacza deregulacja dla funduszy inwestycyjnych?

Ostatnim z ważnych projektów, którymi zajmie się rząd, jest nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zmiany są częścią inicjatywy „SprawdzaMY”, której celem jest upraszczanie przepisów gospodarczych. Projekt ma na celu usunięcie „nadregulacji” w zakresie obowiązku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Zniknie również obowiązek posiadania przez takie fundusze agenta emisji. W praktyce oznacza to, że ewidencję uczestników niepublicznych FIZ będzie mogło prowadzić samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub inny, wybrany przez nie podmiot, co ma uprościć procedury i obniżyć koszty działalności.

PTNW - Modzelewski