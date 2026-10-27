Łatwiejszy dostęp do leków. Co się zmieni?

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów dotyczących refundacji leków. Zmiany mają ułatwić pacjentom dostęp do terapii i usprawnić procedury, które decydują o finansowaniu leczenia ze środków publicznych.

Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów, nowe rozwiązania obejmą kilka ważnych obszarów. Chodzi między innymi o leki stosowane w chorobach rzadkich oraz preparaty sprowadzane z zagranicy.

– Pacjenci zyskają szybszy dostęp do potrzebnych leków dzięki uproszczonym procedurom refundacyjnym – zapowiedział Szłapka.

Rząd mówi o niższych cenach leków

Zmiany mają dotyczyć także udziału przedstawicieli pacjentów w procesie refundacyjnym. Celem jest usprawnienie całego systemu i poprawa dostępności terapii.

– To jest duży krok dla wzmocnienia bezpieczeństwa lekowego i to jest też kolejny krok dla takiego zwiększenia dostępności i niższych cen leków – podkreślił rzecznik rządu.

Szłapka przypomniał również, że Polska pracowała nad rozwiązaniami dotyczącymi dostępności leków podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Na razie przyjęto projekt nowelizacji. Konkretne korzyści dla pacjentów będą zależały od ostatecznego kształtu przepisów i ich wdrożenia.

Zmiany także dla żołnierzy

Podczas tego samego posiedzenia rząd zajął się również przepisami dotyczącymi emerytur wojskowych. Nowe rozwiązania mają umożliwić uwzględnianie służby w Służbie Celnej przy ustalaniu prawa do takiej emerytury.

Zmiany będą istotne dla żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 roku, którzy wcześniej służyli w Służbie Celnej. Ich wcześniejsza służba ma być uznana na zasadach analogicznych do tych, które obowiązują między innymi w przypadku służby w policji i Straży Granicznej.

Mniej formalności dla firm i inwestorów

Rząd przyjął również dwie ustawy dotyczące rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych. Pierwsza ma ułatwić przedsiębiorstwom, szczególnie małym i średnim firmom, pozyskiwanie kapitału. Ma się to odbywać dzięki ograniczeniu formalności i uproszczeniu dokumentacji.

Druga ustawa ma zwiększyć ochronę inwestorów. Przewidziano w niej jaśniejsze zasady zarządzania płynnością funduszy, udzielania pożyczek oraz wzmocnienie nadzoru nad ich działalnością.

Rolnicy mają zachować pulę dopłat

Na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto także uchwałę zmieniającą Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Celem jest utrzymanie w 2027 roku puli środków na wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników na poziomie z 2026 roku. To ważna informacja dla gospodarstw, które uwzględniają unijne wsparcie w swoich planach finansowych.

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